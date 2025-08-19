Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 25/13 Xuân Thuỷ, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết kế các sản phẩm đồ họa phục vụ cho các chiến dịch marketing: banner, poster, hình ảnh sản phẩm, tài liệu truyền thông,...
- Hỗ trợ tạo nội dung hình ảnh cho các kênh truyền thông xã hội và website công ty.
- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hình ảnh thiết kế truyền tải đúng thông điệp thương hiệu.
- Chỉnh sửa video ngắn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi : 23 – 28 tuổi
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.
- Có tư duy thẩm mỹ tốt, nắm bắt nhanh các xu hướng thiết kế.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.
- Có tư duy thẩm mỹ tốt, nắm bắt nhanh các xu hướng thiết kế.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Thảo thuận theo năng lực
- Phụ cấp cơm ca : 40k/1 ngày công thực tế
- Quầy Snack và caffee cho nhân viên
- Phụ cấp cơm ca : 40k/1 ngày công thực tế
- Quầy Snack và caffee cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI