Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25/13 Xuân Thuỷ, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế các sản phẩm đồ họa phục vụ cho các chiến dịch marketing: banner, poster, hình ảnh sản phẩm, tài liệu truyền thông,...

- Hỗ trợ tạo nội dung hình ảnh cho các kênh truyền thông xã hội và website công ty.

- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hình ảnh thiết kế truyền tải đúng thông điệp thương hiệu.

- Chỉnh sửa video ngắn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi : 23 – 28 tuổi

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

- Có tư duy thẩm mỹ tốt, nắm bắt nhanh các xu hướng thiết kế.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thảo thuận theo năng lực

- Phụ cấp cơm ca : 40k/1 ngày công thực tế

- Quầy Snack và caffee cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin