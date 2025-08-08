Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Huyện Cam Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Kế toán: thực hiện hạch toán/ soát xét số liệu trên phần mềm kế toán ERP; lập các báo cáo kế toán theo quy định VNM, các báo cáo khác về số liệu theo yêu cầu của quản lý cấp trên trực tiếp Hạn chế thấp nhất mức rủi ro khi cơ quan thuế kiểm tra cũng như hạn chế rủi ro sai sót trong hạch toán kế toán, đảm bảo số liệu kế toán trên báo cáo được chính xác.

Thuế: kiểm tra số liệu kế toán thuế, lên tờ khai và nộp thuế theo quy định, cập nhật các quy định mới; cung cấp tài liệu khi có đoàn thanh kiểm tra từ cơ quan thuế.

Kiểm toán: Cung cấp, giải trình, đối chiếu số liệu Báo cáo Tài chính.

Phụ trách chung: kiểm tra/ hỗ trợ các nội dung liên quan tới kế toán, thuế khi các phòng ban có yêu cầu và các vị trí kế toán chi tiết; các công việc chung khác của Phòng Kế toán.

Thực hiện đúng các yêu cầu của hệ thống ISO, 5S, ... và các quy định về ATVSLĐ, PCCC, bảo vệ môi trường tại bộ phận làm việc.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán, ngân hàng hoặc Kiểm toán

Độ tuổi: 26 tuổi trở lên

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm về hệ thống ERP, SAP.

Am hiểu chuẩn mực Kế toán và luật pháp Việt Nam, pháp luật về thuế.

Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ tết, thưởng hiệu suất công việc

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin