Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Bất Động Sản Vượng Gia Group làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Vượng Gia Group
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 741A, QL1K, Kp Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Xây dựng nội dung cho fanpage, website
- Phối hợp với thiết kế lên nội dung cho tờ rơi, tờ gập, brochure …
- Viết và biên tập bài PR, báo chí cho các sự kiện
- Tham gia tổ chức sự kiện: Nội dung, làm việc với MC và các bộ phận chuyên môn
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc các ngành liên quan
- Có kinh nghiệm trong bất động sản là lợi thế
- Có khả năng ngôn ngữ tốt, hòa đồng, nhanh nhẹn
- Làm việc nhóm, khả năng sáng tạo, chủ động trong công việc
- Ưu tiên đã từng làm trong lĩnh vực Bất động sản
- Có kinh nghiệm trong bất động sản là lợi thế
- Có khả năng ngôn ngữ tốt, hòa đồng, nhanh nhẹn
- Làm việc nhóm, khả năng sáng tạo, chủ động trong công việc
- Ưu tiên đã từng làm trong lĩnh vực Bất động sản
Tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Vượng Gia Group Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các lớp đào tạo các kỹ năng làm content, marketing, chạy quảng cáo face, tiktok, …
Được tiếp cận với các nền tảng tiktok, facebook
Thưởng nóng , hoa hồng khi khách chốt
Thưởng Lễ, Tết…
Tham gia BHXH, các chế độ theo Luật Lao Động
Thưởng sinh nhật, Thưởng các ngày Lễ, Thưởng Tháng, Quý, Năm, Tết, Thưởng Tháng 13
Thưởng quý,top, vinh danh theo tháng, quý, năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính sách phúc lợi toàn diện theo luật lao động
Cơ hội học hỏi, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được tiếp cận với các nền tảng tiktok, facebook
Thưởng nóng , hoa hồng khi khách chốt
Thưởng Lễ, Tết…
Tham gia BHXH, các chế độ theo Luật Lao Động
Thưởng sinh nhật, Thưởng các ngày Lễ, Thưởng Tháng, Quý, Năm, Tết, Thưởng Tháng 13
Thưởng quý,top, vinh danh theo tháng, quý, năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính sách phúc lợi toàn diện theo luật lao động
Cơ hội học hỏi, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Vượng Gia Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI