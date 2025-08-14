Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Bất Động Sản Vượng Gia Group làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 741A, QL1K, Kp Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Xây dựng nội dung cho fanpage, website

- Phối hợp với thiết kế lên nội dung cho tờ rơi, tờ gập, brochure …

- Viết và biên tập bài PR, báo chí cho các sự kiện

- Tham gia tổ chức sự kiện: Nội dung, làm việc với MC và các bộ phận chuyên môn

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc các ngành liên quan

- Có kinh nghiệm trong bất động sản là lợi thế

- Có khả năng ngôn ngữ tốt, hòa đồng, nhanh nhẹn

- Làm việc nhóm, khả năng sáng tạo, chủ động trong công việc

- Ưu tiên đã từng làm trong lĩnh vực Bất động sản

Tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Vượng Gia Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các lớp đào tạo các kỹ năng làm content, marketing, chạy quảng cáo face, tiktok, …

Được tiếp cận với các nền tảng tiktok, facebook

Thưởng nóng , hoa hồng khi khách chốt

Thưởng Lễ, Tết…

Tham gia BHXH, các chế độ theo Luật Lao Động

Thưởng sinh nhật, Thưởng các ngày Lễ, Thưởng Tháng, Quý, Năm, Tết, Thưởng Tháng 13

Thưởng quý,top, vinh danh theo tháng, quý, năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính sách phúc lợi toàn diện theo luật lao động

Cơ hội học hỏi, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Vượng Gia Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin