Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du
- Hồ Chí Minh: 225 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Giao hàng bằng xe tải công ty
Vận chuyển hàng hóa theo lịch trình định sẵn
Đảm bảo giao/nhận hàng đúng điểm, đúng thời gian
Ký nhận Biên bản giao nhận từ khách hàng (đối với đơn hàng giao trực tiếp) hoặc đại diện nhận hàng thay (đối với đơn hàng giao gián tiếp)
Đơn hàng yêu cầu thu tiền mặt thì phải thu đủ và về nộp cho quản lý trong ngày.
Đảm bảo an toàn cho nguời và hàng hóa.
Bảo quản tốt hàng hóa khi giao .
Có thể làm việc ngoài giờ
Sắp xếp, di chuyển, đóng gói hàng hóa trước khi giao
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Quen thuộc đường đi thuận tiện trong thành phố
Có xe máy và bằng lái Ô tô hạng B2 TRỞ LÊN
Tinh thần trách nhiệm và trung thực cao
Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du Thì Được Hưởng Những Gì
Có lương tăng ca khi làm việc ngoài giờ
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Lương T13, Thưởng các dịp Lễ, tết,... và thưởng hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
