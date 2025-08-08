Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du

Nhân viên giao hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 225 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Giao hàng bằng xe tải công ty
Vận chuyển hàng hóa theo lịch trình định sẵn
Đảm bảo giao/nhận hàng đúng điểm, đúng thời gian
Ký nhận Biên bản giao nhận từ khách hàng (đối với đơn hàng giao trực tiếp) hoặc đại diện nhận hàng thay (đối với đơn hàng giao gián tiếp)
Đơn hàng yêu cầu thu tiền mặt thì phải thu đủ và về nộp cho quản lý trong ngày.
Đảm bảo an toàn cho nguời và hàng hóa.
Bảo quản tốt hàng hóa khi giao .
Có thể làm việc ngoài giờ
Sắp xếp, di chuyển, đóng gói hàng hóa trước khi giao

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 25-40t
Quen thuộc đường đi thuận tiện trong thành phố
Có xe máy và bằng lái Ô tô hạng B2 TRỞ LÊN
và bằng lái Ô tô hạng B2 TRỞ LÊN
Tinh thần trách nhiệm và trung thực cao
Có thể làm việc ngoài giờ

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9-12tr/tháng
Có lương tăng ca khi làm việc ngoài giờ
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Lương T13, Thưởng các dịp Lễ, tết,... và thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 225 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-giao-hang-thu-nhap-9-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job365607
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Nhân viên giao hàng ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Nhân viên giao hàng ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT
Hạn nộp: 04/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN
Hạn nộp: 10/08/2025
Nghệ An Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Nhân viên giao hàng ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Nhân viên giao hàng ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT
Hạn nộp: 04/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN
Hạn nộp: 10/08/2025
Nghệ An Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên giao hàng Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIRST TRAP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIRST TRAP
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXLOG
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HVQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HVQ
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH TM XNK HAN TIN ZHOU VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TM XNK HAN TIN ZHOU VIETNAM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty CP Trung Nguyên Franchising
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM ÚC CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM ÚC CHÂU
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG THIÊN
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
7 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH COOKMIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH COOKMIX
6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên giao hàng Công Ty TNHH MTV Nông Sản DK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Nông Sản DK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH MTV Khỏe đẹp bền vững làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH MTV Khỏe đẹp bền vững
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN KIM MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN KIM MỸ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH LONG THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng Hộ Kinh Doanh Sửa Chữa Bảo Hành 1 (One) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Hộ Kinh Doanh Sửa Chữa Bảo Hành 1 (One)
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP F&B TASTY HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP F&B TASTY HUB
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ
7.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN C.P.M làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN C.P.M
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên giao hàng Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam
7.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm