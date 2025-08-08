Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 225 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Giao hàng bằng xe tải công ty

Vận chuyển hàng hóa theo lịch trình định sẵn

Đảm bảo giao/nhận hàng đúng điểm, đúng thời gian

Ký nhận Biên bản giao nhận từ khách hàng (đối với đơn hàng giao trực tiếp) hoặc đại diện nhận hàng thay (đối với đơn hàng giao gián tiếp)

Đơn hàng yêu cầu thu tiền mặt thì phải thu đủ và về nộp cho quản lý trong ngày.

Đảm bảo an toàn cho nguời và hàng hóa.

Bảo quản tốt hàng hóa khi giao .

Có thể làm việc ngoài giờ

Sắp xếp, di chuyển, đóng gói hàng hóa trước khi giao

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 25-40t

Quen thuộc đường đi thuận tiện trong thành phố

Có xe máy và bằng lái Ô tô hạng B2 TRỞ LÊN

và bằng lái Ô tô hạng B2 TRỞ LÊN

Tinh thần trách nhiệm và trung thực cao

Có thể làm việc ngoài giờ

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9-12tr/tháng

Có lương tăng ca khi làm việc ngoài giờ

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Lương T13, Thưởng các dịp Lễ, tết,... và thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin