Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop làm việc tại Phú Thọ thu nhập Đến 5 Triệu

Mức lương Đến 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: - 53/8 Vườn Lài - P.Phú Thọ Hoà, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Đến 5 Triệu

- Livestream bán hàng trên TikTok/shopee, cụ thể sản phẩm là sách/tranh treo tường/lịch tết. Ca live: buổi sáng từ 8h-12h, ca chiều từ 13h30-17h30, ca tối từ 19h-21h (rảnh 5-6 buổi trong tuần để sắp xếp ca live)

-Có thể lên hình trực tiếp để bộ phận quay video quay chụp làm video review sản phẩm

- Giới thiệu sản phẩm, tính năng, chương trình khuyến mãi, hướng dẫn người xem hành động chia sẻ, bình luận, lấy mã, xem danh sách sản phẩm, thêm vào giỏ hàng hay đặt hàng.

- Trò chuyện giải đáp thắc mắc của người xem về sản phẩm đang livestream

- Tăng tương tác thêm trong quá trình live nếu có như: Kể chuyện, review sản phẩm, đố vui,....

- Phối hợp với bộ phận liên quan đề xuất nội dung livestream.

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ độ tuổi từ 18-30

- Có gương mặt ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng nói lắp, tự tin trước ống kính

- Hoạt ngôn, biết cách tương tác với khách hàng, chốt đơn, bắt trend tốt

- Đã có kinh nghiệm livestream, bán hàng là một lợi thế

- Thời gian làm việc linh động, live các ca tối được.

Tại Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop Thì Được Hưởng Những Gì

-Tham gia vào các hoạt động chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.