Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện tổng hợp báo cáo bán thành phẩm, thành phẩm và kiểm soát chất lượng hàng ngày của công nhân

- Kiểm tra tất cả các thiết kế sản phẩm để phục vụ quá trình kiểm tra chất lượng

- Làm báo cáo tình trạng chất lượng sản phẩm , báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng

- Làm báo cáo khiếu nại nội bộ và trả lời khiếu nại khách hàng

- Làm các tài liệu kỹ thuật khi có có kế hoạch phát triển sản phẩm mới