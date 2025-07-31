Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ: Lô 1, KCN Khai Quang, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện tổng hợp báo cáo bán thành phẩm, thành phẩm và kiểm soát chất lượng hàng ngày của công nhân
- Kiểm tra tất cả các thiết kế sản phẩm để phục vụ quá trình kiểm tra chất lượng
- Làm báo cáo tình trạng chất lượng sản phẩm , báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
- Làm báo cáo khiếu nại nội bộ và trả lời khiếu nại khách hàng
- Làm các tài liệu kỹ thuật khi có có kế hoạch phát triển sản phẩm mới
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Độ tuổi:
- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên ở tất cả các ngành nghề.
- Thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)
- Thành thạo tin học văn phòng.
* Quyền lợi:
* Quyền lợi:
Tại Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
