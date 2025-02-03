Tuyển Digital Marketing 69 Sports Marketing Company Limited làm việc tại Quốc tế thu nhập 1,000 - 1,200 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại 69 Sports Marketing Company Limited
- Quốc tế: Cambodia
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD
We are looking for a results-driven Digital Marketing Executive (SEM - Facebook Ads) to manage and optimize our paid advertising campaigns. You will be responsible for planning, executing, and analyzing paid marketing strategies on Facebook Ads, ensuring maximum ROI. The ideal candidate is analytical, creative, and up to date with the latest digital marketing trends.
Key Responsibilities
1. Facebook Ads Management:
- Develop, implement, and optimize paid advertising campaigns on Facebook and other Meta platforms (Instagram, Messenger).
- Conduct audience research and set up highly targeted ad campaigns.
- Monitor ad performance and adjust strategies to improve CTR, CPC, and conversion rates.
- A/B test different ad creatives, copy, and targeting options.
2. SEM & Paid Media Strategy:
- Plan and execute Search Engine Marketing (SEM) campaigns, including keyword research, ad copywriting, and bid management.
- Collaborate with SEO teams to create an integrated digital marketing strategy.
- Optimize Google Ads campaigns alongside Facebook Ads for cross-channel efficiency
Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại 69 Sports Marketing Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại 69 Sports Marketing Company Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI