Tuyển Digital Marketing 69 Sports Marketing Company Limited làm việc tại Quốc tế thu nhập 1,000 - 1,200 USD

69 Sports Marketing Company Limited
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
69 Sports Marketing Company Limited

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại 69 Sports Marketing Company Limited

Mức lương
1,000 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quốc tế: Cambodia

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD

We are looking for a results-driven Digital Marketing Executive (SEM - Facebook Ads) to manage and optimize our paid advertising campaigns. You will be responsible for planning, executing, and analyzing paid marketing strategies on Facebook Ads, ensuring maximum ROI. The ideal candidate is analytical, creative, and up to date with the latest digital marketing trends.
Key Responsibilities
1. Facebook Ads Management:
- Develop, implement, and optimize paid advertising campaigns on Facebook and other Meta platforms (Instagram, Messenger).
- Conduct audience research and set up highly targeted ad campaigns.
- Monitor ad performance and adjust strategies to improve CTR, CPC, and conversion rates.
- A/B test different ad creatives, copy, and targeting options.
2. SEM & Paid Media Strategy:
- Plan and execute Search Engine Marketing (SEM) campaigns, including keyword research, ad copywriting, and bid management.
- Collaborate with SEO teams to create an integrated digital marketing strategy.
- Optimize Google Ads campaigns alongside Facebook Ads for cross-channel efficiency

Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại 69 Sports Marketing Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 69 Sports Marketing Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

69 Sports Marketing Company Limited

69 Sports Marketing Company Limited

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Floor 6th, PLS Building, 366 Nguyen Trai, Ward 8, District 5, HCMC, Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất