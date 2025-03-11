Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HOA NHẬP VEC làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Lô 14 - TT1 Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế 1,, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

- Lập và quản lý, kiểm soát ngân sách quảng cáo

- Triển khai chạy và tối ưu chiến dịch quảng cáo cho các kênh online: Facebook ads, Tik Tok Ads, Website

- Phân tích các chỉ số của các chiến dịch quảng cáo đang chạy để kịp thời điều chỉnh các chỉ số này nếu không hiệu quả

- Lập báo cáo chi tiết các chỉ số và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo

- Phối hợp với Content Marketing để đề xuất chỉnh sửa, thay đổi trong việc xây dựng nội dung content, video, hình ảnh phù hợp đối với từng kênh online, phát triển thương hiệu

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng"

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: có từ 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành marketing, truyền thông hoặc các ngành liên quan

- Độ tuổi: sinh năm 1990 - 2002

- Kỹ năng:

+ Sử dụng và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO & SEM)

+ Nghiên cứu và lập kế hoạch

+ Tư duy thống kê, phân tích các chỉ số

+ Quản lý đa kênh social (FB, tiktok, website, ...)

+ Nhanh nhẹn, có khả năng bắt trend tốt, cập nhật xu hướng marketing nhanh

+ Kỹ năng và hiểu biết về viết content cơ bản và sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (canva, photoshop, ...)

- Phẩm chất: trung thực, tỉ mỉ, quyết đoán và có tinh thần trách nhiệm cao"

Tại CÔNG TY TNHH HOA NHẬP VEC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 13 - 17 triệu (hoặc thoả thuận theo năng lực ứng viên)

- Phụ cấp tiền ăn: 30k/ngày

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Cuối năm thưởng lương tháng 13 đối với nhân viên và lương tháng 14-15 đối với trưởng bộ phận và người xuất sắc; thưởng doanh số tùy theo tình hình kinh doanh công ty;

- Hưởng đầy đủ chế độ lễ, tết, phép; thưởng các ngày lễ, chế độ ốm đau, hiếu hỉ, tổ chức sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác theo quy định

- Đi du lịch 1 năm/lần trong/ngoài nước và teambuilding 2-3 lần/năm cùng công ty"

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOA NHẬP VEC

