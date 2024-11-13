Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CP TM XD TRANG TRÍ NỘI THẤT G.S VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu

Mức lương Từ 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 01 - 03, Đường số 11, KDT Him Lam, P Tân Hưng, Q7, Tp.HCM, Quận 7

Thiết kế và Kiến trúc

1. Tham gia tiếp nhận, tổng hợp, phân tích Dự án, phân chia các Hạng mục trong Hợp đồng, Ngân sách được ban hành.

2. Tham gia lập kế hoạch triển khai Dự án (Lập kế hoạch kiểm soát tiến độ nội bộ và với các phòng ban liên quan, lập kế hoạch và kiểm soát thông tin mua hàng, Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp, Đơn đặt hàng, Nhà máy)

3. Tham gia và tổng hợp thông tin cuộc họp Kick-off meeting, các cuộc họp liên quan của Dự án.

4. Cập nhật, kiểm soát, tổng hợp báo cáo thông tin triển khai Dự án với Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn, ban QLDA và các bên liên quan về mẫu, bản vẽ, các hồ sơ trình duyệt.

5. Tiếp nhận, phản hồi, truyền đạt thông tin với các bên liên quan trong quá trình triển khai Dự án: Thông tin phối hợp, thay đổi, phát sinh. Báo cáo, tham mưu Quản lý Dự án quyết định phương án xử lý.

6. Quản lý việc thực hiện Hồ sơ hoàn công của Dự án

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng, Kinh tế Xây dựng hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm:Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương tại các Công ty cùng ngành nghề.

- Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng và các phần mềm hỗ trợ cho Công việc: Autocad, MS Project...

- Tiếng Anh: Có tiếng Anh là một ưu thế.

- Nhanh nhẹn, nhiệt huyết, trách nhiệm, trung thực và chủ động trong Công việc.

- Có khả năng đi Công tác ngoài Tp. HCM (khi cần thiết).

Tại CÔNG TY CP TM XD TRANG TRÍ NỘI THẤT G.S VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ Bảo hiểm theo Luật định.

- Phụ cấp Cơm trưa. các phụ cấp Công trình/Công tác theo Quy định Công ty (mức phụ cấp tốt).

- Thưởng Lương Tháng 13 (Nếu đạt Lợi nhuận)

- Các chính sách Phúc lợi: Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, chính sách cho con CBNV, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

- Khám sức Khỏe cho toàn CBNV mỗi năm/lần.

- Quà Tết cho CBNV.

- Được tham gia các khóa Đào tạo phát triển phù hợp với năng lực và vị trí.

- Các Chính sách khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TM XD TRANG TRÍ NỘI THẤT G.S VIỆT NAM

