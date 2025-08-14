Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP làm việc tại Bình Dương thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 425 Đại Lộ Bình Dương, An Thạnh, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Thiết kế ý tưởng và triển khai bản vẽ kỹ thuật các công trình kiến trúc.

Xây dựng mô hình BIM kiến trúc, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ dữ liệu.

Phối hợp với các bộ môn kết cấu, MEP để xử lý xung đột, tối ưu hóa thiết kế.

Có kiến thức về các tiêu chuẩn thiết kế nhà công nghiệp, vật liệu xây dựng và xu hướng kiến trúc hiện đại.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc từ 2-5 năm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc hoặc kết cấu.

Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành (Revit, Tekla Structures, AutoCAD, 3D MAX.v.v.).

Hiểu biết sâu sắc về quy trình BIM và khả năng triển khai các dự án BIM từ giai đoạn thiết kế đến thi công.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc với các dự án BIM lớn, đa dạng và có cơ hội phát triển bản thân.

Mức lương 17-25tr.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, đầy đủ các phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin