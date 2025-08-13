Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY TNHH TINH KỲ

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY TNHH TINH KỲ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 36 đường 52

- BTT, Khu phố 25, Phường Bình Trưng, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát các biện pháp an toàn trong quá trình thi công.
Giám sát thi công tại công trường: Giám sát quá trình thi công theo bản vẽ thiết kế; kiểm soát chất lượng vật tư, thiết bị đưa vào công trình; giám sát việc lắp đặt, thi công thực tế đảm bảo đúng kỹ thuật và tiến độ.
Thực hiện công tác nghiệm thu và xác nhận khối lượng: Nghiệm thu từng hạng mục công trình, tổng hợp và xác nhận khối lượng thi công thực tế phục vụ cho công tác thanh toán, quyết toán.
Tính toán và bóc tách khối lượng chi tiết các hệ thống: Điện, điện nhẹ, báo cháy, điều hoà không khí (ĐHKK), phòng cháy chữa cháy (PCCC), cấp thoát nước.
Làm việc với khách hàng: Lập hồ sơ thu và thanh quyết toán đúng quy định.
Làm việc với nhà thầu phụ: Theo dõi, kiểm tra chi phí, đề xuất thanh toán, lập hồ sơ thanh quyết toán.
Làm việc với nhà cung cấp: Đề xuất chi phí, theo dõi thanh toán và đối chiếu hồ sơ liên quan.
Đi công trình 20%, làm việc tại văn phòng 80%

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Giám sát thi công, Quản lý dự án, QS.
Giới tính: Nam/ Nữ
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc Cơ điện.
Sử dụng thành thạo: Excel, Word, Powerpoint, Ms. Project, Autocad.
Có kỹ năng giám sát, giao tiếp, lập kế hoạch và giao việc.

Tại CÔNG TY TNHH TINH KỲ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận cao theo năng lực
HĐLĐ, BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn 24/24
Nâng lương định kỳ, đột xuất.
Thưởng theo hệ số hiệu quả công việc: thưởng dự án, thâm niên, hiệu quả, tháng 13 +,
Phụ cấp đầy đủ theo tính chất công việc: cơm trưa, lưu trú, xăng, điện thoại, ....
Du lịch, thưởng các dịp lễ, tết.
Môi trường làm việc năng động, chủ động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TINH KỲ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TINH KỲ

CÔNG TY TNHH TINH KỲ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 36 Đường số 52-BTT, Khu Phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

