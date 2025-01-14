Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 17 Triệu

Mức lương 11 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 30B, đường số 3, Khu phố 6, P. Trường Thọ, Tp. Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

- Quản lý, lập kế hoạch và triển khai các công việc cho dự án theo đúng quy trình và quy định của Pháp luật.

- Kiểm tra và theo dõi chất lượng, tiến độ và chi phí của dự án.

- Kiểm soát phát sinh/điều chỉnh bổ sung, đàm phán chi phí phát sinh/điều chỉnh bổ sung của hợp đồng (CĐT-NTP)

- Quản lý giá trị hợp đồng kinh tế và tổng dự toán.

- Quản lý nhà thầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện theo hợp đồng.

- Phối hợp các phòng ban, ban điều hành, nhà cung cấp, thầu phụ.

- Đưa ra và đảm bảo các biện pháp thi công, kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu.

- Kiểm tra và xác nhận hồ sơ thanh/quyết toán các công trình.

- Kiểm soát tình hình thực hiện dự toán, theo dõi chi phí của công trình.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan của công ty nhằm trển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.

- Báo cáo tiến độ và chi phí dự án cho BGĐ theo yêu cầu

- Các công việc khác theo phân công của BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

- Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt

- Chịu được áp lực công việc

- Bằng cấp từ cao đẳng trở lên

- Độ tuổi từ 25-30

Quyền Lợi Được Hưởng

Công ty hỗ trợ ăn ở miễn phí (Công trình)

Thưởng tháng 13 theo kết quả KD năm của công ty

Bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước

Teambuiding, du lịch....

Chính sách du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ cho CBNV

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của nhà nước: Chế độ Bảo Hiểm, nghỉ Lễ Tết, Thưởng....

Các chế độ Công đoàn (sinh nhật, hiếu, hỉ, đau ốm, thai sản,...)

Được tăng lương hàng năm theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

