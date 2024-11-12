Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM làm việc tại Phú Yên thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Phú Yên: Bình Thuỷ

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Quản lý, khai thác, điều hành toàn bộ hoạt động của Chi Nhánh, thúc đẩy công việc hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao;

Tập trung khai thác, thúc đẩy hoạt động kinh doanh đạt doanh thu và lợi nhuận tỷ lệ thuận với quỹ lương của Chi nhánh;

Xem xét, kiểm tra trước khi trình Ban Lãnh đạo ký duyệt tài liệu, văn bản của Chi nhánh.

Trực tiếp điều hành, quản lý các hoạt động Kinh doanh của Chi nhánh (trong phạm vi công việc được ủy quyền);

Chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo về kết quả hoạt động kinh doanh bán lẻ, kinh doanh dự án, trực tiếp điều hành bộ phận bán lẻ, PKD dự án, thực hiện nhiệm vụ PR, Maketing, chào hàng, báo giá, giới thiệu và bán các sản phẩm của Công ty tại địa bàn được phân công nhằm đạt được và vượt các mục tiêu kinh doanh Công ty giao;

Thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch kinh doanh theo Quý, Năm mà Ban Lãnh giao phó;

Kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ làm hồ sơ đấu thầu, hồ sơ dự án;

Chủ động điều tra, nghiên cứu, phát triển thị trường, ngành hàng, xây dựng hệ thống, nắm bắt thông tin các đối thủ cạnh tranh;

Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn hoạt động của Chi nhánh;

Tối ưu hiệu quả kinh tế các dự án hiện có và mở rộng, phát triển hiệu quả các dự án đầu tư mới của Công ty;

Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tập hợp thông tin từ thị trường và đưa ra chiến lược kinh doanh cụ thể cho từng giai đoạn, từng thời kỳ kinh doanh cụ thể đối với từng sản phẩm của Công ty;

Quản lý và phát triển mạng lưới khách hàng khu vực Phú Yên. Tiếp cận, tư vấn giải pháp, thỏa thuận, đàm phán với khách hàng;

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ Công ty;

Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng;

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ ĐH; Chuyên ngành môi trường, xây dựng, cơ điện, kỹ thuật công trình.

Tuổi: Nam > 35

Nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh; có khả năng ngoại giao, đối ngoại, thuyết phục khách hàng, đối tác; tạo được lòng tin, tin tưởng và sự quý mến của người đối diện.

Có kinh nghiệm quản lý, điều hành, tham gia thực hiện các dự án xây dựng, dự án lắp đặt thiết bị; Ưu tiên đã làm các dự án về môi trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Tết: từ 3 - 12 tháng lương, tùy theo khả năng cống hiến.

Thưởng thành tích đặc biệt.

Chế độ phúc lợi đầy đủ, nghỉ mát, nghỉ lễ, đào tạo nâng cao.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo Quy định của Công ty, Nhà nước

Môi trường làm việc chuyên ngiệp, nhân văn và hiện đại. Đồng nghiệp thân thiện và gắn kết

Review lương 1 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin