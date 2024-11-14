Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM

Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà Thủ Thiêm, số 40/1, Đường Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam., Quận 2

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ nhà sản xuất để cung cấp các hồ sơ gốc cho từng sản phẩm, yêu cầu hồ sơ và hướng dẫn nhà sản xuất hoàn thiện hồ sơ cho từng sản phẩm. Nhận hồ sơ và kiểm tra để đảm bảo các hồ sơ đầy đủ và phù hợp theo quy định đăng ký tại Việt Nam.
Thực hiện và theo dõi các hồ sơ đăng kí sản phẩm là phụ gia thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản theo quy định hiện hành.
Tiếp nhận thông tin phản hồi và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hồ sơ tại các cơ quan đăng ký sản phẩm.
Làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước như Tổng cục thủy sản, Cục thú y, Cục chăn nuôi và các cơ quan chuyên ngành có liên quan để giải quyết hồ sơ.
Thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin các quy định pháp luật về chuyên ngành thú y, thủy sản.
Cung cấp hồ sơ liên quan đến sản phẩm cho nhân viên kinh doanh, bộ phận XNK và cơ quan quản lý thị trường khi có yêu cầu về thông tin sản phẩm.
Hỗ trợ nhân viên tại thị trường tổ chức hội thảo, chương trình tiếp thị, triển khai và thử nghiệm sản phẩm mới.
Xây dựng nội dung và thiết kế tài liệu sản phẩm.
Những công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên và báo cáo định kì các công việc thực hiện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành Chăn Nuôi -Thú Y
Kinh nghiệm: ít nhất 02 năm liên tục trong lĩnh vực đăng ký sản phẩm thuốc thú y, phụ gia thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
Kỹ năng Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y có thể dịch thuật tài liệu, sản phẩm bằng tiếng Anh và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh với các đối tác và nhà sản xuất.
Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Trung thực, siêng năng, năng nổ, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng lương tháng 13 và thưởng theo doanh số vào cuối năm.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được hưởng các chế độ và quyền lợi khác theo quy định của Luật lao động và quy chế của Công ty.
Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 40/1, đường Trần Não, P. Bình An, Quận 2, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-dang-ky-san-pham-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job249167
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL
Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 550 - 1.000 USD Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 550 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Hạn nộp: 18/12/2024
Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Đăng Ký Sản Phẩm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập 92 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 92 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Tuyển Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập 15 - 22 triệu Toàn thời gian tại Phú Yên
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/12/2024
Phú Yên Cần Thơ Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Tuyển An Toàn Lao Động thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Hạn nộp: 01/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc
Hạn nộp: 09/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 16 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN
Hạn nộp: 10/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
Tuyển Dự Án thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL
Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 550 - 1.000 USD Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 550 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Hạn nộp: 18/12/2024
Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Đăng Ký Sản Phẩm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập 92 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 92 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Tuyển Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập 15 - 22 triệu Toàn thời gian tại Phú Yên
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/12/2024
Phú Yên Cần Thơ Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Tuyển An Toàn Lao Động thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Hạn nộp: 01/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc
Hạn nộp: 09/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 16 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN
Hạn nộp: 10/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
Tuyển Dự Án thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất