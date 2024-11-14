Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà Thủ Thiêm, số 40/1, Đường Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam., Quận 2

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ nhà sản xuất để cung cấp các hồ sơ gốc cho từng sản phẩm, yêu cầu hồ sơ và hướng dẫn nhà sản xuất hoàn thiện hồ sơ cho từng sản phẩm. Nhận hồ sơ và kiểm tra để đảm bảo các hồ sơ đầy đủ và phù hợp theo quy định đăng ký tại Việt Nam.

Thực hiện và theo dõi các hồ sơ đăng kí sản phẩm là phụ gia thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản theo quy định hiện hành.

Tiếp nhận thông tin phản hồi và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hồ sơ tại các cơ quan đăng ký sản phẩm.

Làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước như Tổng cục thủy sản, Cục thú y, Cục chăn nuôi và các cơ quan chuyên ngành có liên quan để giải quyết hồ sơ.

Thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin các quy định pháp luật về chuyên ngành thú y, thủy sản.

Cung cấp hồ sơ liên quan đến sản phẩm cho nhân viên kinh doanh, bộ phận XNK và cơ quan quản lý thị trường khi có yêu cầu về thông tin sản phẩm.

Hỗ trợ nhân viên tại thị trường tổ chức hội thảo, chương trình tiếp thị, triển khai và thử nghiệm sản phẩm mới.

Xây dựng nội dung và thiết kế tài liệu sản phẩm.

Những công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên và báo cáo định kì các công việc thực hiện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành Chăn Nuôi -Thú Y

Kinh nghiệm: ít nhất 02 năm liên tục trong lĩnh vực đăng ký sản phẩm thuốc thú y, phụ gia thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Kỹ năng Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y có thể dịch thuật tài liệu, sản phẩm bằng tiếng Anh và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh với các đối tác và nhà sản xuất.

Sử dụng tốt vi tính văn phòng.

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Trung thực, siêng năng, năng nổ, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng lương tháng 13 và thưởng theo doanh số vào cuối năm.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Được hưởng các chế độ và quyền lợi khác theo quy định của Luật lao động và quy chế của Công ty.

Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin