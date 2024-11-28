Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 1 USD

Mức lương 550 - 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 137, Đường số 12, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác Với Mức Lương 550 - 1 USD

Với Mức Lương 550 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các chuyên ngành: Kinh tế, Nông nghiệp, Quản trị Kinh doanh, Kỹ

thuật, hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm: Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành năng lượng,

nông nghiệp hoặc các sản phẩm liên quan đến nước năng lượng.

- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về các hệ thống tưới tiêu, công nghệ tiết kiệm năng lượng trong nông nghiệp, và các giải

pháp nước năng lượng ứng dụng trong nông nghiệp.

- Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

- Khả năng làm việc độc lập và teamwork: Có thể làm việc độc lập dưới áp lực công việc, đồng thời phối hợp hiệu quả với

các phòng ban khác.

- Kỹ năng tin học: Thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint,...)

- Tính cách: Năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

-Tiếng anh: Khả năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng anh tốt

Tại CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương và hoa hồng: Mức lương thỏa thuận (upto $1.000) + Hoa hồng theo doanh thu.

-Đào tạo: Được đào tạo về sản phẩm và các kỹ năng bán hàng chuyên sâu trong ngành nước và năng lượng nông nghiệp.

-Chế độ đãi ngộ: Các phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và pháp luật lao động (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ

phép, nghỉ lễ, thưởng Tết).

-Cơ hội thăng tiến: Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong môi trường năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin