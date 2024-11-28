Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 1 USD

Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 1 USD

CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL

Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác Tại CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL

Mức lương
550 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 137, Đường số 12, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác Với Mức Lương 550 - 1 USD

Với Mức Lương 550 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các chuyên ngành: Kinh tế, Nông nghiệp, Quản trị Kinh doanh, Kỹ
thuật, hoặc các ngành liên quan.
- Kinh nghiệm: Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành năng lượng,
nông nghiệp hoặc các sản phẩm liên quan đến nước năng lượng.
- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về các hệ thống tưới tiêu, công nghệ tiết kiệm năng lượng trong nông nghiệp, và các giải
pháp nước năng lượng ứng dụng trong nông nghiệp.
- Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
- Khả năng làm việc độc lập và teamwork: Có thể làm việc độc lập dưới áp lực công việc, đồng thời phối hợp hiệu quả với
các phòng ban khác.
- Kỹ năng tin học: Thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint,...)
- Tính cách: Năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.
-Tiếng anh: Khả năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng anh tốt

Tại CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương và hoa hồng: Mức lương thỏa thuận (upto $1.000) + Hoa hồng theo doanh thu.
-Đào tạo: Được đào tạo về sản phẩm và các kỹ năng bán hàng chuyên sâu trong ngành nước và năng lượng nông nghiệp.
-Chế độ đãi ngộ: Các phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và pháp luật lao động (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ
phép, nghỉ lễ, thưởng Tết).
-Cơ hội thăng tiến: Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong môi trường năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL

CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 1, Số 74 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-sale-thu-nhap-550-1-000-usd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job258656
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL
Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 550 - 1.000 USD Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 550 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Hạn nộp: 18/12/2024
Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Đăng Ký Sản Phẩm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập 92 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 92 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Tuyển Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập 15 - 22 triệu Toàn thời gian tại Phú Yên
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/12/2024
Phú Yên Cần Thơ Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Tuyển An Toàn Lao Động thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Hạn nộp: 01/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc
Hạn nộp: 09/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 16 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN
Hạn nộp: 10/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
Tuyển Dự Án thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL
Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 550 - 1.000 USD Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 550 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Hạn nộp: 18/12/2024
Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Đăng Ký Sản Phẩm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập 92 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 92 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Tuyển Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập 15 - 22 triệu Toàn thời gian tại Phú Yên
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/12/2024
Phú Yên Cần Thơ Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Tuyển An Toàn Lao Động thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Hạn nộp: 01/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc
Hạn nộp: 09/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 16 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN
Hạn nộp: 10/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
Tuyển Dự Án thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất