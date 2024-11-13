Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 92 - 15 Triệu

Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 92 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM

Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác Tại CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM

Mức lương
92 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 240a Dương Đình Hội, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác Với Mức Lương 92 - 15 Triệu

Thực hiện công việc phun xịt, kiểm soát côn trùng dịch hại tại dự án và đưa ra các đề xuất cho khách hàng;
Phản hồi về các vấn đề liên quan đến dịch vụ của khách hàng lên cấp trên;
Bảo quản tất cả các thiết bị, công cụ, phương tiện đi lại và các dụng cụ khác do công ty cấp phát, để làm việc trong điều kiện hoạt động tốt;
Lập kế hoạch và thực hiện theo lộ trình để đảm bảo có mặt kịp thời tại tất cả các địa điểm làm dịch vụ;
Đảm bảo tất cả các giấy tờ cần thiết (như báo cáo dịch vụ, danh sách dịch vụ, ...) sử dụng trong các dịch vụ kiểm soát dịch hại được thực hiện đầy đủ, giải thích cho khách hàng, ký và nộp cho giám sát sau khi hoàn tất dịch vụ.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 92 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo
Ưu tiên ứng viên biết lái xe ô tô
Sức khỏe tốt
Làm việc tại các TPHCM và các tỉnh lân cận (có phụ cấp đi lại trong ngày)

Tại CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng thỏa thuận từ 9.200.000 đồng/tháng trở lên (chi tiết khi tham gia phỏng vấn)
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...
Được xem xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến
Chế độ nghỉ mát hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty, nhiều hoạt động phong trào sôi nổi
Khám sức khỏe định kỳ
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CTT7-1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-van-hanh-thu-nhap-92-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job247059
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL
Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 550 - 1.000 USD Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 550 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Hạn nộp: 18/12/2024
Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Đăng Ký Sản Phẩm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập 92 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 92 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Tuyển Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập 15 - 22 triệu Toàn thời gian tại Phú Yên
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/12/2024
Phú Yên Cần Thơ Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Tuyển An Toàn Lao Động thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Hạn nộp: 01/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc
Hạn nộp: 09/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 16 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN
Hạn nộp: 10/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
Tuyển Dự Án thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL
Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 550 - 1.000 USD Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH BIOTRANSSIGNAL
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 550 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Hạn nộp: 18/12/2024
Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Đăng Ký Sản Phẩm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ITPSA VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập 92 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 92 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Tuyển Giám Đốc Chi Nhánh thu nhập 15 - 22 triệu Toàn thời gian tại Phú Yên
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/12/2024
Phú Yên Cần Thơ Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Tuyển An Toàn Lao Động thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Hạn nộp: 01/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc
Hạn nộp: 09/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 16 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN
Hạn nộp: 10/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
Tuyển Dự Án thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất