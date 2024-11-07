Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 75 Trích Sài, Tây Hồ, Tây Hồ

1. Triển khai các hoạt động liên quan tới chức năng của phòng đấu thầu; Tham mưu cho Lãnh đạo công ty về các hoạt động liên quan đến đấu thầu dự án; Tham gia tìm kiếm cơ hội đấu thầu dự án phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty;

2. Chủ trì công tác chuẩn bị, xác lập hồ sơ dự thầu, dự toán/báo giá dự thầu; báo giá phát sinh theo đúng yêu cầu của hồ sơ dự thầu và nộp hồ sơ kịp tiến độ cho các đơn vị chào thầu. Theo dõi, cập nhật kết quả đấu thầu.

3. Phối hợp với các bộ phận liên quan của công ty triển khai dự án sau thắng thầu và xử lý phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

4. Quản lý lưu trữ các hồ sơ thầu, các tài liệu có liên quan theo chế độ quy định.

5. Tham gia xây dựng các chế độ, chính sách về công tác đấu thầu trên cơ sở các chính sách, mục tiêu đã xác định của công ty.

II. QUYỀN LỢI

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan (ưu tiên tốt nghiệp các trường về nông nghiêp).

- Nắm vững kiến thức, quy định pháp luật liên quan tới đấu thầu, triển khai dự án;

2. Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong công tác đấu thầu, dự án.

3. Kỹ năng:

- Kỹ năng qquản lý điều hành;

- Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai hoạt động;

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng và xử lý tình huống phát sinh tốt;

- Thành thạo tin học văn phòng phục vụ công việc.

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (Lương cứng + Doanh thu + Thưởng- sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

- Chế độ đào tạo, nâng lương theo quy chế công ty;

- Chế độ Thưởng thành tích, chế độ hoa hồng theo quy chế công ty;

- Chế độ lao động: Chế độ phép, nghỉ ngơi, lễ tết, BHXH đầy đủ theo Quy định.

