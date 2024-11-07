Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc

Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác Tại Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 75 Trích Sài, Tây Hồ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Triển khai các hoạt động liên quan tới chức năng của phòng đấu thầu; Tham mưu cho Lãnh đạo công ty về các hoạt động liên quan đến đấu thầu dự án; Tham gia tìm kiếm cơ hội đấu thầu dự án phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty;
2. Chủ trì công tác chuẩn bị, xác lập hồ sơ dự thầu, dự toán/báo giá dự thầu; báo giá phát sinh theo đúng yêu cầu của hồ sơ dự thầu và nộp hồ sơ kịp tiến độ cho các đơn vị chào thầu. Theo dõi, cập nhật kết quả đấu thầu.
3. Phối hợp với các bộ phận liên quan của công ty triển khai dự án sau thắng thầu và xử lý phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
4. Quản lý lưu trữ các hồ sơ thầu, các tài liệu có liên quan theo chế độ quy định.
5. Tham gia xây dựng các chế độ, chính sách về công tác đấu thầu trên cơ sở các chính sách, mục tiêu đã xác định của công ty.
II. QUYỀN LỢI

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan (ưu tiên tốt nghiệp các trường về nông nghiêp).
- Nắm vững kiến thức, quy định pháp luật liên quan tới đấu thầu, triển khai dự án;
2. Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong công tác đấu thầu, dự án.
3. Kỹ năng:
- Kỹ năng qquản lý điều hành;
- Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai hoạt động;
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng và xử lý tình huống phát sinh tốt;
- Thành thạo tin học văn phòng phục vụ công việc.

Tại Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (Lương cứng + Doanh thu + Thưởng- sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).
- Chế độ đào tạo, nâng lương theo quy chế công ty;
- Chế độ Thưởng thành tích, chế độ hoa hồng theo quy chế công ty;
- Chế độ lao động: Chế độ phép, nghỉ ngơi, lễ tết, BHXH đầy đủ theo Quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Xóm Chùa, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội. VPDD: Số 15, ngách 22, ngõ 324 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

