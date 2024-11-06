Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Thu nhập thông tin khách hàng như zalo, face book, số điện thoại

Phân loại khách hàng theo tiêu chí khách hàng mua sỉ, mua lẻ. Thiết lập phương pháp tiếp cận từng loại khách hàng.

Tạo mối quan hệ cá nhân với khách hàng thông qua tương tác

Tìm hiểu về nhu cầu, xây dựng chân dung khách hàng..

Đảm bảo mục tiêu mở rộng khách hàng

Truyền thông cho khách hàng về các sản phẩm và về sự khác biệt đến với khách hàng.

Phối hợp với sale chăm sóc khách hàng tiềm năng.

Nghiên cứu và tìm hiểu các mặt hàng đang có trên thị trường để cập nhật và nắm bắt phối hợp với phòng mua để đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Nghiên cứu tìm hiểu về đối thủ cạnh trạnh , sản phẩm, kênh phân phối, , nắm bắt xu hướng thị trường lên kế hoạch bán hàng và tiếp cận khách hàng hiệu quả.

Đảm bảo mục tiêu đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lập kế hoạch công việc và phối hợp với bộ phận Sale để đảm bảo kết quả đề ra.

Nam/Nữ. Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng. Ưu tiên Đại học, tốt nghiệp các ngành quản trị kinh doanh, marketing...

Có 2 năm kinh nghiệm trong ngành, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trì tương đương.

Sử dụng thành thạo vi tính, kỹ năng sử dụng Word/Power Point/ Excel.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15 triệu – 20 triệu. Lương thỏa thuận căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm.

Lương tháng thứ 13.

BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật

Đào tạo theo các chương trình đặc biệt của công ty để phát triển tài năng.

Tham gia các hoạt động team buildings, du lịch, tiệc cuối năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

