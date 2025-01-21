Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG làm việc tại Bình Định thu nhập Đến 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG
Mức lương
Đến 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Định: 125 Lê Lợi, Khu phố Liêm Bình, Phường Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Huyện Hoài Nhơn
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Đến 7 Triệu
Sử dụng giáo trình có sẵn, được phát triển độc quyền cho học viên theo khung giảng dạy chuẩn chất lượng quốc tế.
Tổ chức các hoạt động dạy và học theo hướng giao tiếp hiệu quả và sinh động, giúp phát triển khả năng tiếng Anh của học viên.
Tham gia các hoạt động đào tạo nhằm phát triển chuyên môn và năng lực giảng dạy.
Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh;
Hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
Có thể làm việc được các buổi tối trong tuần và sáng chiều cuối tuần.
Hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
Có thể làm việc được các buổi tối trong tuần và sáng chiều cuối tuần.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh
Tăng lương định kỳ theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế
Cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy hiện đại
Vinh danh và khen thưởng hằng năm
Đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Cơ hội thăng tiến
Tăng lương định kỳ theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế
Cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy hiện đại
Vinh danh và khen thưởng hằng năm
Đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI