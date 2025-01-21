Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG làm việc tại Bình Định thu nhập Đến 7 Triệu

Mức lương Đến 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: 125 Lê Lợi, Khu phố Liêm Bình, Phường Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Huyện Hoài Nhơn

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Đến 7 Triệu

Sử dụng giáo trình có sẵn, được phát triển độc quyền cho học viên theo khung giảng dạy chuẩn chất lượng quốc tế.

Tổ chức các hoạt động dạy và học theo hướng giao tiếp hiệu quả và sinh động, giúp phát triển khả năng tiếng Anh của học viên.

Tham gia các hoạt động đào tạo nhằm phát triển chuyên môn và năng lực giảng dạy.

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh;

Hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Có thể làm việc được các buổi tối trong tuần và sáng chiều cuối tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Tăng lương định kỳ theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế

Cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy hiện đại

Vinh danh và khen thưởng hằng năm

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG

