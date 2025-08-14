Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI

Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngọc Hồi, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Giảng dạy tiếng Nhật cho học viên theo giáo trình và phương pháp đào tạo riêng của HanoiLink.
- Tập trung rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phản xạ và sử dụng tiếng Nhật trong lớp.
- Bám sát kế hoạch đào tạo theo mục tiêu, theo dõi quá trình học tập của học viên để đảm bảo tiến độ, hiệu quả.
- Tham gia các hoạt động đào tạo, họp chuyên môn và hỗ trợ học viên ngoài giờ học khi cần.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành tiếng Nhật.
- Khả năng giao tiếp tiếng Nhật tốt, tự tin truyền đạt và tương tác tốt với học viên.
- Có kỹ năng sư phạm, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy.
- Nhiệt tình, trách nhiệm, yêu thích công việc giảng dạy và đồng hành cùng học viên.
- Tâm huyết với giáo dục, yêu thích việc giúp học viên phát triển năng lực và sự nghiệp.
- Sẵn sàng học hỏi, áp dụng các phương pháp giảng dạy mới và đồng hành lâu dài cùng HanoiLink

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 10 triệu trở lên (trao đổi theo năng lực)
- Hỗ trợ cơm trưa tại công ty, môi trường làm việc thân thiện, lắng nghe và tích cực,
- Được tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân theo kế hoạch của Công ty,
+ Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép năm, lương tháng 13, thưởng doanh thu, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản, các ngày lễ tết trong năm, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

