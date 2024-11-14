Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 1,200 USD

Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)

Mức lương
Đến 1,200 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Đến 1,200 USD

Lên kế hoạch chương trình giảng dạy cụ thể cho các tiết học
Soạn và chấm bài kiểm tra
Quản lý điểm và động lực học tập của sinh viên
Thời gian làm việc: từ 8:00-17:00 (nghỉ trưa 1 tiếng ) từ Thứ 2 đến thứ 6 (Thời gian làm việc sẽ thay đổi tùy vào lịch học của nhà trường; có chế độ về sớm, đi muộn, nghỉ bù)
Địa điểm làm việc: Linh hoạt tại nhà và trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Với Mức Lương Đến 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành tiếng Nhật.
Trình độ tối thiểu N2
Có thể dạy được JLPT N3 hoặc N2
Có kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Nhật tối thiểu từ 1 năm trở lên
Yêu cầu ghi rõ về quá trình kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Nhật vào CV.

Tại Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự sáng tạo:
Làm việc cùng những đồng nghiệp có lý tưởng thay đổi xã hội
Coi trọng những góc nhìn khác biệt trong tập thể
Văn hóa học tập mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển
Văn hoá chấp nhận rủi ro để trải nghiệm và phát triển
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm
Được định hướng mục tiêu cá nhân, nhóm và tổ chức
Trao quyền làm chủ
Hỗ trợ xác định mục tiêu 3 tháng-6 tháng (Goal Define Support)
Được truy cập thư viện tài liệu online Learning Hub với nhiều khóa học đa dạng được cung cấp bởi Udemy, Linkedln,...
Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:
Lương: $1200 – $1300 cùng các khoản trợ cấp, phụ cấp khác (ăn trưa, sinh hoạt, phái đẹp, tiếng Nhật, chứng chỉ IT,..v.v...)
Lương tháng 13 & thưởng performance
Performance review: 2 lần/năm
Bảo hiểm sức khoẻ toàn diện Sun Care
Chế độ thâm niên
Chế độ chăm sóc phụ nữ: Nghỉ sinh lý phụ nữ: 2,5h/ tháng; nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày
Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Seminar công nghệ – Tech Expert, CLB: đọc sách, tiếng Nhật, CLB âm nhạc,...)
Du lich thường niên, hoạt động team building hàng quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 13F Keangnam Landmark 72 Tower, Plot E6, Pham Hung Road, Nam Tu Liem District., Ha Noi

