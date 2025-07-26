Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Ngày đăng tuyển: 26/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2025
Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai

Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Giảng dạy và quản lý các lớp tiếng Nhật (sơ cấp)
Truyền đạt đầy đủ kiến thức, kỹ năng học và luyện thi tiếng Nhật đồng thời kết hợp giới thiệu về văn hóa Nhật thông qua việc giảng dạy.
Kiểm tra đánh giá tiến bộ học tập của học sinh và điều chỉnh tiến độ giảng dạy theo thực tế.
Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của Trung Tâm

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 24 -35 tuổi
Giáo viên trình độ tiếng Nhật tương đương N2 (ưu tiên)
Có khả năng sư phạm, đàm thoại tốt, có kiến thức tổng quan về văn hóa Nhật Bản
Yêu thích công việc đào tạo, giảng dạy
Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật cho thực tập sinh, du học sinh ít nhất 1 năm trở lên
Ưu tiên đã từng đi chương trình du học sinh về

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 11-14 triệu/tháng
Thưởng các dịp lễ tết
Chế độ du lịch cùng công ty 1 năm 1-2 lần.
Chế độ Bảo hiểm, phép năm, lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh, chế độ lương tăng ca hấp dẫn
Cơ hội làm việc, giao lưu học hỏi với giáo viên, khách hàng người Nhật Bản
Cơ hội công tác, học tập tại Nhật Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực phát triển năng lực bản thân toàn diện,
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: BT 1.5, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

