Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Giáo viên tiếng Nhật

Giảng dạy và quản lý các lớp tiếng Nhật (sơ cấp)

Truyền đạt đầy đủ kiến thức, kỹ năng học và luyện thi tiếng Nhật đồng thời kết hợp giới thiệu về văn hóa Nhật thông qua việc giảng dạy.

Kiểm tra đánh giá tiến bộ học tập của học sinh và điều chỉnh tiến độ giảng dạy theo thực tế.

Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của Trung Tâm

Yêu Cầu Công Việc

Từ 24 -35 tuổi

Giáo viên trình độ tiếng Nhật tương đương N2 (ưu tiên)

Có khả năng sư phạm, đàm thoại tốt, có kiến thức tổng quan về văn hóa Nhật Bản

Yêu thích công việc đào tạo, giảng dạy

Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật cho thực tập sinh, du học sinh ít nhất 1 năm trở lên

Ưu tiên đã từng đi chương trình du học sinh về

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 11-14 triệu/tháng

Thưởng các dịp lễ tết

Chế độ du lịch cùng công ty 1 năm 1-2 lần.

Chế độ Bảo hiểm, phép năm, lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh, chế độ lương tăng ca hấp dẫn

Cơ hội làm việc, giao lưu học hỏi với giáo viên, khách hàng người Nhật Bản

Cơ hội công tác, học tập tại Nhật Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực phát triển năng lực bản thân toàn diện,

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai

