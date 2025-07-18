Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Ngày đăng tuyển: 18/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/08/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo

Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuẩn bị giáo án, kế hoạch giảng dạy với mục tiêu học tập cụ thể
- Tổ chức các hoạt động dạy và học theo hướng giúp phát triển năng lực cho học sinh
- Hỗ trợ học sinh trong các hoạt động ngoại khóa liên quan tới tiếng Nhật (câu lạc bộ, sự kiện, văn hóa)
- Tổ chức đánh giá hiệu quả học tập của học sinh để chủ động điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp
- Chủ động tham gia hoạt động đào tạo, phát triển chuyên môn
- Xây dựng mối quan hệ tôn trọng, hợp tác với Phụ huynh và Học sinh
- Ngoài các hoạt động chuyên môn và chủ nhiệm đặc thù, giáo viên tham gia các hoạt động sự kiện khác theo kế hoạch

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Nhật hoặc chuyên ngành Tiếng Nhật và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ N2 trở lên
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại vị trí tương đương
Yêu cầu khác:
- Phát âm chuẩn, thành thạo 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc viết
- Có hiểu biết về văn hóa Nhật Bản
- Yêu trẻ và am hiểu tâm lý lứa tuổi.
- Đam mê, sáng tạo, nhiệt huyết và không ngại thay đổi, mong muốn phát triển trong một môi trường làm việc năng động, nhiều thử thách.
- Chủ động, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Kỹ năng sư phạm, xử lý tình huống tốt
- Sử dụng tốt các công cụ office phục vụ công việc giảng dạy

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, được tham gia nhiều khóa đào tạo nội bộ và các khóa đào tạo với các cơ sở giáo dục đào tạo uy tín trong và ngoài nước;
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như BHXH, khen thưởng, du lịch… theo quy định của Công ty và Luật Lao động hiện hành;
- Có xe bus của trường MIỄN PHÍ đưa đón giáo viên theo quy định;
- Ăn sáng và ăn trưa MIỄN PHÍ tại Canteen của trường.
- Ưu đãi học phí dành riêng cho con ruột của Cán bộ nhân viên - giáo viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô GD-04, Khu đô thị Thương mại và du lịch Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

