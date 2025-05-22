Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG

Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Giảng dạy tiếng Nhật cho Học viên/ Thực tập sinh đi xuất lao động tại Nhật Bản.
- Nghiên cứu giáo trình, cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy để hỗ trợ quá trình giảng dạy
- Quản lý học viện, hỗ trợ học viên trong quá trình giảng dạy

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ô số C32 và C34, Khu C Khu đấu giá quyền sử dụng đất 3Ha, phố Phúc Minh, Tổ dân phố số 1, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

