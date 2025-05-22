Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

- Giảng dạy tiếng Nhật cho Học viên/ Thực tập sinh đi xuất lao động tại Nhật Bản. - Nghiên cứu giáo trình, cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy để hỗ trợ quá trình giảng dạy - Quản lý học viện, hỗ trợ học viên trong quá trình giảng dạy

