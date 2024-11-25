Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 23 Triệu

Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Giáo viên Unity

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND

Mức lương
22 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội||, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 22 - 23 Triệu

Địa điểm làm việc: Dự án Khu đô thị Meyhome Capital Phú Quốc, phường An Thới, TP. Phú Quốc
Vai trò: Ban QLDA của Chủ đầu tư
Công việc cụ thể:
- Giám sát công tác thi công và nghiệm thu các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và giao thông tại dự án đảm bảo thi công đúng bản vẽ thiết kế, tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng của nhà nước và của tập đoàn.
- Kiểm tra, quản lý về tiến độ và chất lượng hồ sơ thiết kế các hạng mục: giao thông san nền, thoát nước mưa, nước thải....
- Cùng đơn vị thi công, tư vấn giám sát lập tiến độ chi tiết và giám sát thực hiện theo tiến độ.
- Kiểm tra hồ sơ chất lượng các hạng mục đã thi công
- Quản lý nhân sự nhà thầu thi công, TVGS thực hiện các công tác hiện trường để đảm bảo tiến độ, chất lượng các hạng mục.
- Lập báo cáo tuần, báo cáo đột xuất gửi lãnh đạo ban
- Tổ chức, giám sát thi công và nghiệm thu đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công tại công trường đảm bảo theo đúng thiết kế, đúng kỹ thuật, an toàn
- Thực hiện nghiệm thu nội bộ & với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan theo từng hạng mục kỹ thuật theo yêu cầu của dự án và quy định của Công ty
- Nắm bắt, cập nhật, báo cáo tiến độ thi công cho Quản lý dự án
- Kịp thời phát hiện các rủi ro, những vần đề phát sinh, báo cáo và đề xuất triển khai các biện pháp giải quyết
- Quản lý và thực hiện hồ sơ giấy tờ theo quy định của công ty và của dự án đang thi công
- Phối hợp và chủ động giải quyết các vấn đề tại công trường

Với Mức Lương 22 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành: Quy hoạch hạ tầng - đô thị, Kỹ sư cầu đường; Kỹ thuật hạ tầng đô thị, cấp thoát nước,...
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giám sát thi công hạ tầng xây dựng. Ưu tiên kinh nghiệm thi công hạ tầng đô thị.
- Có trình độ chuyên môn tốt trong công tác Thiết kế, kiểm tra các hạng mục kỹ thuật hạ tầng đô thị (giao thông, san nền, cấp - thoát nước)
- Có khả năng am hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành liên quan đến công tác Thiết kế hạ tầng đô thị, thiết kế xây dựng công trình,...
- Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm chuyên môn trong xây dựng: các phần mềm để triển khai bản vẽ AutoCad, Project, dự toán, Office
- Nắm vững quy trình, quy phạm kỹ thuật trong xây dựng.
- Có khả năng quản lý chất lượng, tiến độ.

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, 22-23 triệu
- Hỗ trợ nhà ở tại dự án, hỗ trợ chi phí bữa trưa 20k/ngày làm việc, hỗ trợ vé máy bay về thăm gia đình 2-3 tháng/lần
- Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...
- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn
- Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn
- Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác nếu có
- Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h từ thứ 2 - thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 416 – 418 – 420 Lý Thường Kiệt, P.7, Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh.

