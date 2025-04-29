Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Phú Mỹ 3 - Từ Sơn, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Triển khai thực hiện công việc lắp đặt tại công trường hoặc gia công tại nhà máy (lập kế hoạch, giám sát và quản lý), cụ thể như sau:

Tổ chức quản lý thi công tại công trường;

Lập biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch quản lý và đảm bảo ATLĐ/VSMT để trình duyệt với khách hàng;

Lập quy trình, biện pháp kiểm tra và đảm bảo chất lượng;

Đảm bảo ATLĐ và an ninh tại công trường;

Đề xuất các vật tư, thiết bị trong quá trình thi công;

Tiếp nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng vật tư/thiết bị đầu vào (bao gồm cả phần cung cấp bởi khách hàng, từ nhà máy hoặc các nhà cung cấp khác của Hoàng Hà).

Lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng và khối lượng (Bóc tách khối lượng)

Lập nhật ký thi công và báo cáo;

Lập hồ ssơ hoàn công và quyết toán khối lượng với khách hàng, với đội hoặc thầu phụ;

Quyết toán kho và chi phí công trường;

Phối hợp với các Bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng;

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận đi công trình

Ngành học: Cơ khí chế tạo, thiết bị

Kinh nghiệm về quản lý dự án, gia công và lắp đặt trong lĩnh vực cơ khí xây dựng (lắp đặt thiết bị công nghiệp, đường ống công nghệ, bồn chứa, gia công cơ khí, kết cấu thiết bị)

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ phúc lợi theo Quy Chế công ty.

Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn đầy đủ

Nghỉ Lễ tết theo quy định của Nhà Nước.

Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.

Các khoản phụ cấp khác sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà

