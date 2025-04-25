Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

- Đọc và nắm vững bản vẽ thi công, các bản vẽ biện pháp thi công được duyệt tại công trình xây dựng.

- Nắm vững tiến độ, khối lượng của từng hạng mục thi công, các quy định về các tiêu chuẩn thi công; hoàn thiện công trình xây dựng.

- Theo dõi tiến độ thi công tuần, tháng dựa trên tổng tiến độ được phê duyệt.

- Giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế xây dựng, bản vẽ chi tiết và biện pháp thi công được duyệt.

- Kiểm tra khối lượng thi công của nhà thầu xây dựng và tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu thi công.

- Kiểm tra công tác hồ sơ chất lượng.

- Thực hiện một số công việc khác theo khả năng chuyên môn khi được Ban chỉ huy công trình hoặc lãnh đạo công ty phân giao.

- Tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành Xây dựng).

- Có thể sử dụng được các phần mềm như Autocad, Etabs, SAP, SAFE, PLAXIS, TIP...

Ngành nghề: Xây dựng

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh