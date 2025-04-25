Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
- Hồ Chí Minh:
- Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành
- 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Đọc và nắm vững bản vẽ thi công, các bản vẽ biện pháp thi công được duyệt tại công trình xây dựng.
- Nắm vững tiến độ, khối lượng của từng hạng mục thi công, các quy định về các tiêu chuẩn thi công; hoàn thiện công trình xây dựng.
- Theo dõi tiến độ thi công tuần, tháng dựa trên tổng tiến độ được phê duyệt.
- Giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế xây dựng, bản vẽ chi tiết và biện pháp thi công được duyệt.
- Kiểm tra khối lượng thi công của nhà thầu xây dựng và tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu thi công.
- Kiểm tra công tác hồ sơ chất lượng.
- Thực hiện một số công việc khác theo khả năng chuyên môn khi được Ban chỉ huy công trình hoặc lãnh đạo công ty phân giao.
- Tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành Xây dựng).
- Có thể sử dụng được các phần mềm như Autocad, Etabs, SAP, SAFE, PLAXIS, TIP...
Ngành nghề: Xây dựng
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có thể sử dụng được các phần mềm như Autocad, Etabs, SAP, SAFE, PLAXIS, TIP...
