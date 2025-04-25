Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/05/2025
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Giáo viên Unity

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành

- 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Đọc và nắm vững bản vẽ thi công, các bản vẽ biện pháp thi công được duyệt tại công trình xây dựng.
- Nắm vững tiến độ, khối lượng của từng hạng mục thi công, các quy định về các tiêu chuẩn thi công; hoàn thiện công trình xây dựng.
- Theo dõi tiến độ thi công tuần, tháng dựa trên tổng tiến độ được phê duyệt.
- Giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế xây dựng, bản vẽ chi tiết và biện pháp thi công được duyệt.
- Kiểm tra khối lượng thi công của nhà thầu xây dựng và tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu thi công.
- Kiểm tra công tác hồ sơ chất lượng.
- Thực hiện một số công việc khác theo khả năng chuyên môn khi được Ban chỉ huy công trình hoặc lãnh đạo công ty phân giao.
- Tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành Xây dựng).
- Có thể sử dụng được các phần mềm như Autocad, Etabs, SAP, SAFE, PLAXIS, TIP...
Ngành nghề: Xây dựng
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành Xây dựng).
- Có thể sử dụng được các phần mềm như Autocad, Etabs, SAP, SAFE, PLAXIS, TIP...

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 21 đường 24 Khu Dân Cư Him Lam, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

