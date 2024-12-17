Tuyển Giáo viên Unity Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KĐT Vov Mễ Trì - Q. Nam Từ Liêm,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Từ 11 Triệu

- Hướng dẫn thi công sàn phẳng vượt nhịp (hướng dẫn lắp đặt thép, lắp hộp, đổ bê tông)

- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành kỹ thuật-xây dựng

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ hồ sơ kết cấu;

Chủ động, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, chịu được áp lực trong công việc.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm hiện trường thi công nhà dân dụng.

Có thể đi công tác ngắn ngày

Tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương NET: từ 11 triệu trở lên theo năng lực+ Phụ cấp tiền ăn ở+ xăng xe đi công trình

Thưởng hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13

Thưởng lễ, Tết;

Được đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) và nghỉ phép theo quy định nhà nước;

Đi du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam

