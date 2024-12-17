Tuyển Giáo viên Unity Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam
Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- KĐT Vov Mễ Trì
- Q. Nam Từ Liêm,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Từ 11 Triệu
- Hướng dẫn thi công sàn phẳng vượt nhịp (hướng dẫn lắp đặt thép, lắp hộp, đổ bê tông)
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn
Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ngành kỹ thuật-xây dựng
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ hồ sơ kết cấu;
Chủ động, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, chịu được áp lực trong công việc.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm hiện trường thi công nhà dân dụng.
Có thể đi công tác ngắn ngày
Tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương NET: từ 11 triệu trở lên theo năng lực+ Phụ cấp tiền ăn ở+ xăng xe đi công trình
Thưởng hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13
Thưởng lễ, Tết;
Được đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) và nghỉ phép theo quy định nhà nước;
Đi du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
