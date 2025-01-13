Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH VSIP Thái Bình làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

Nhân sự:

• Kiểm soát ngày công, thời gian nghỉ và thực hiện các chính sách của công ty. Liên hệ với các phòng ban/bộ phận để thu thập dữ liệu về thời gian làm thêm giờ và ca đêm của nhân viên để chuẩn bị cho việc tính lương.

• Quản lý hệ thống bảng chấm công, bảng lương, bảo hiểm, hợp đồng lao động và các vấn đề khác liên quan đến nhân sự.

• Xử lý và tư vấn cho cấp trên các vấn đề liên quan đến Nhân sự như chính sách của Công ty, phúc lợi & lương thưởng ... đảm bảo phúc lợi nhân viên ở mức tốt.

• Đề xuất, soạn thảo các loại Hợp đồng thử việc, Hợp đồng lao động, Hợp đồng dịch vụ và Thanh lý hợp đồng.

• Tuyển dụng: Đảm bảo sàng lọc và lựa chọn ứng viên phù hợp; Thảo luận về các chính sách tuyển dụng với cấp trên để đảm bảo hiệu quả trong việc tuyển dụng. Cập nhật dữ liệu hồ sơ lý lịch của toàn bộ nhân viên Công ty.

• Làm việc với các Cơ quan chức năng như Cơ quan Bảo hiểm, Cơ quan Thuế … nhằm hoàn thành trách nhiệm của Công ty trước Pháp luật cũng như đảm bảo quyền lợi cho nhân viên Công ty.

• Tổ chức, sắp xếp cuộc họp Hội nghị người lao động và cập nhật các chính sách của Công ty đến toàn bộ nhân viên. Sắp xếp các cuộc họp với Công đoàn để đối thoại lao động tại nơi làm việc.