Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 0 - 0 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG
- Hải Phòng: Khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, Tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, TP Uông Bí ...và 5 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 0 - 0 Triệu
Lập kế hoạch đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm và cung ứng công nhân cho các vị trí của doanh nghiệp.
Lựa chọn ứng viên phù hợp củng cố lực lượng lao động của công ty
Giám sát tuyển dụng.
Thông báo với các ứng viên khi ứng tuyển các quyền lợi cá nhân, quy định chung của công ty, cơ hội thăng tiến, v.vv.. trong buổi phỏng vấn.
Thực hiện công tác đào tạo công nhân mới (được đào tạo) và hoàn thiện hồ sơ cho công nhân mới.
Ngoài các công việc chung, nhân viên nhân sự còn phụ trách một số đầu việc liên quan khác theo yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm làm việc.
Giới tính: Nam
Trung thực nhanh nhẹn, có tinh thành trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...
Làm việc trong môi trường năng động, có nhiều thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG
