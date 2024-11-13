Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, Tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, TP Uông Bí ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

Lập kế hoạch đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm và cung ứng công nhân cho các vị trí của doanh nghiệp.

Lựa chọn ứng viên phù hợp củng cố lực lượng lao động của công ty

Giám sát tuyển dụng.

Thông báo với các ứng viên khi ứng tuyển các quyền lợi cá nhân, quy định chung của công ty, cơ hội thăng tiến, v.vv.. trong buổi phỏng vấn.

Thực hiện công tác đào tạo công nhân mới (được đào tạo) và hoàn thiện hồ sơ cho công nhân mới.

Ngoài các công việc chung, nhân viên nhân sự còn phụ trách một số đầu việc liên quan khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp tối thiểu: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học

Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm làm việc.

Giới tính: Nam

Trung thực nhanh nhẹn, có tinh thành trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thưởng lương tháng 13 và các khoản thưởng khác

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...

Làm việc trong môi trường năng động, có nhiều thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG

