Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp đón, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng, đối tác khi đến công ty

Đăng tin tuyển dụng, xếp lịch phỏng vấn

Tiếp nhận và phân phối thư từ, bưu phẩm đến các phòng ban

Hỗ trợ tổ chức event, hoạt động thường niên tại Công ty

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết

Duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện tại khu vực lễ tân

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị văn phòng, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình trước đám đông

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp

Có khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề

Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi và cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường IT

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX

