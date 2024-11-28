Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tiếp đón, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng, đối tác khi đến công ty
Đăng tin tuyển dụng, xếp lịch phỏng vấn
Tiếp nhận và phân phối thư từ, bưu phẩm đến các phòng ban
Hỗ trợ tổ chức event, hoạt động thường niên tại Công ty
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết
Duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện tại khu vực lễ tân
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị văn phòng, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình trước đám đông
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp
Có khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề
Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi và cầu tiến
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường IT
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
