Tuyển Kế toán Công ty cổ phần VMCGROUP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu CN Thanh Oai, Bích Hòa, Hà Đông, Hà Nội, Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thực hiện công việc kế toán, hạch toán doanh thu bán hàng, công nợ khách hàng

Đối chiếu công nợ, theo dõi và quản lý tình hình công nợ của khách hàng

Chuẩn bị chứng từ thanh toán, chứng từ thu tiền, biên lai bán hàng

Xử lý phát sinh nghiệp vụ về bán hàng như xuất kho, hoàn nhập kho, điều chỉnh hàng hóa

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác khi được giao

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế...

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán ít nhất 2 năm

Kiến thức chuyên môn về các nghiệp vụ kế toán bán hàng

Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Tin học văn phòng, Excel, Word...

Tại Công ty cổ phần VMCGROUP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Làm việc giờ hành chính từ T2-T7

-chế độ lễ Tết, bảo hiểm và các Chế độ chính sách khác theo qui định của nhà nước

- Được công ty đào tạo cơ bản về nghiệp vụ.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

- Có cơ hội thăng tiến cao

- Được tham gia du lịch nghỉ mát hằng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần VMCGROUP Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin