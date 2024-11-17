Tuyển Kế toán Công ty cổ phần VMCGROUP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty cổ phần VMCGROUP Việt Nam
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu CN Thanh Oai, Bích Hòa, Hà Đông, Hà Nội, Thanh Oai
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Thực hiện công việc kế toán, hạch toán doanh thu bán hàng, công nợ khách hàng
Đối chiếu công nợ, theo dõi và quản lý tình hình công nợ của khách hàng
Chuẩn bị chứng từ thanh toán, chứng từ thu tiền, biên lai bán hàng
Xử lý phát sinh nghiệp vụ về bán hàng như xuất kho, hoàn nhập kho, điều chỉnh hàng hóa
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác khi được giao
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế...
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán ít nhất 2 năm
Kiến thức chuyên môn về các nghiệp vụ kế toán bán hàng
Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Tin học văn phòng, Excel, Word...
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán ít nhất 2 năm
Kiến thức chuyên môn về các nghiệp vụ kế toán bán hàng
Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Tin học văn phòng, Excel, Word...
Tại Công ty cổ phần VMCGROUP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Làm việc giờ hành chính từ T2-T7
-chế độ lễ Tết, bảo hiểm và các Chế độ chính sách khác theo qui định của nhà nước
- Được công ty đào tạo cơ bản về nghiệp vụ.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
- Có cơ hội thăng tiến cao
- Được tham gia du lịch nghỉ mát hằng năm cùng công ty.
- Làm việc giờ hành chính từ T2-T7
-chế độ lễ Tết, bảo hiểm và các Chế độ chính sách khác theo qui định của nhà nước
- Được công ty đào tạo cơ bản về nghiệp vụ.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
- Có cơ hội thăng tiến cao
- Được tham gia du lịch nghỉ mát hằng năm cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần VMCGROUP Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI