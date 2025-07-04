Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô N15D - Khu X2A - Yên Sở - Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

1.1. Phần công việc ngân hàng:

Lập hồ sơ vay vốn, giải ngân, chuẩn bị các hồ sơ liên quan theo yêu cầu của ngân hàng;

Theo dõi chi tiết các khoản vay, thời gian đáo hạn;

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tăng, giảm tiền gửi ngân hàng;

Thanh toán các chi phí phát sinh hàng ngày theo đề xuất được duyệt;

1.2. Phần công việc liên quan Quỹ tiền mặt:

Theo dõi hạch toán các phát sinh thu chi tiền mặt;

Lập báo cáo quỹ tiền mặt;

1.3. Đặt hàng NCC - Công nợ phải trả:

Lập đơn đặt hàng NCC theo đề xuất;

Theo dõi tiến độ đơn hàng để phối hợp giao hàng;

Hạch toán nhập kho NVL, ghi nhận công nợ phải trả và theo dõi, thực hiện thanh toán cho NCC;

1.4. Kiểm soát công nợ khách hàng:

Theo dõi công nợ, kiểm soát hạn mức công nợ khách hàng, cảnh báo công nợ quá hạn, đề xuất tạm dừng cấp hàng cho khách hàng nếu cần;

Tính trả thưởng các Chương trình khuyến mại đối với Khách hàng;

Thực hiện đối chiếu công nợ, báo cáo về công nợ cho KTT, BLĐ;

1.5. Phân tích số liệu:

1.6. Phần hành khác: Các công việc theo sự phân công của BLĐ và KTT

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2.1. Yêu cầu chuyên môn:

Độ tuổi: từ 30 - 40 tuổi;

Giới tính: Nữ;

Trình độ học vấn: Đại học trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán;

Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm; Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm ngành sản xuất;

2.2. Yêu cầu kỹ năng:

Sử dụng thành thạo Excel;

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, ưu tiên đã sử dụng phần mềm Misa;

Kỹ năng phân tích, kiểm soát số liệu;

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc;

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

Khả năng làm việc dưới áp lực cao;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 11-15 triệu (Có thể thỏa thuận theo năng lực);

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao;

Được tham gia các chương trình đào tạo: theo chuyên môn và khoá các khóa học kỹ năng;

Được sếp hỗ trợ, chia sẻ không giới hạn kiến thức, ghi nhận thường xuyên trao cơ hội;

Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM

