Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Định hình và phát triển thị trường:

Chủ động tìm kiếm, xác định và chinh phục các khách hàng Corporate tiềm năng, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), nhằm mở rộng mạnh mẽ sự hiện diện của GF trong phân khúc B2B cao cấp.

Xây dựng và phát triển các mối quan hệ chiến lược để hiểu rõ nhu cầu và đề xuất các giải pháp cho thuê xe, quản lý đội xe tối ưu.

Dẫn dắt toàn bộ quá trình đàm phán hợp đồng, xây dựng và ký kết các thỏa thuận hợp tác dài hạn, mang lại nguồn doanh thu ổn định và bền vững từ các đối tác Corporate.

Làm việc chặt chẽ với các phòng ban nội bộ để đảm bảo việc triển khai dịch vụ được thông suốt, đáp ứng đúng cam kết với khách hàng.

Xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững:

Duy trì và phát triển các mối quan hệ chiến lược với khách hàng hiện tại (công ty vận tải, vận doanh và các doanh nghiệp), đảm bảo sự hài lòng cao nhất và biến họ thành những đối tác đồng hành dài lâu.

Tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức, hiệp hội, và các kênh có ảnh hưởng trong cộng đồng doanh nghiệp FDI để tăng cường nhận diện thương hiệu và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Đề xuất và triển khai các sáng kiến kinh doanh đột phá, bao gồm các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, chiến dịch tiếp thị sáng tạo và hoạt động gắn kết khách hàng độc đáo dành riêng cho đối tác Corporate.

Đàm phán và ký kết các hợp đồng hợp tác dài hạn với các đối tác, cung cấp xe và dịch vụ của GF được tối ưu hóa theo nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.

Thường xuyên tương tác, lắng nghe và giải quyết kịp thời mọi vấn đề, thách thức của khách hàng để đảm bảo trải nghiệm dịch vụ GF luôn vượt trội.

Phối hợp với phòng Marketing để triển khai các chiến dịch truyền thông, sự kiện hướng tới đối tượng khách hàng Corporate, nâng cao hình ảnh GF.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Quan hệ quốc tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 3-4 năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực kinh doanh B2B, đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Corporate, đặc biệt là khối FDI.

Kinh nghiệm liên quan đến phát triển đối tác, quan hệ công chúng (PR) là một lợi thế lớn.

Thành tích xuất sắc trong việc đạt và vượt mục tiêu doanh số, xây dựng và quản lý các mối quan hệ khách hàng chiến lược.

Tư duy Marketing tốt, khả năng thấu hiểu nhu cầu thị trường và đề xuất giải pháp sáng tạo.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tự tin, mạch lạc, khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả đến nhiều đối tượng.

Khả năng tiếng Anh từ khá trở lên (nghe, nói, đọc, viết) để làm việc hiệu quả với các đối tác FDI.

Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), kỹ năng viết và báo cáo chuyên nghiệp.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ:

Các vị trí Fleet Sales tại các hãng/đại lý xe hơi lớn.

Hoặc từ các ngành dịch vụ cao cấp như ngân hàng, khách sạn 5 sao (kể cả vị trí Hotel Concierge với khả năng xây dựng và duy trì quan hệ khách hàng cao cấp).

Hiểu biết về xe hơi và thị trường xe hơi là một lợi thế lớn.

Khả năng làm việc độc lập hiệu quả và tinh thần đồng đội cao trong môi trường khởi nghiệp năng động, tốc độ nhanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ cạnh tranh: Mức lương hấp dẫn, đầy đủ phúc lợi cùng thưởng theo hiệu suất vượt trội, xứng đáng với nỗ lực và đóng góp của bạn.

Cơ hội phát triển không giới hạn: Trở thành một phần của công ty đang phát triển vũ bão, với lộ trình thăng tiến rõ ràng và cơ hội định hình tương lai của ngành vận tải.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo: Tại GF, mỗi ngày là một thử thách mới, một cơ hội để bạn phát huy tối đa tiềm năng và tạo ra giá trị khác biệt.

Tầm nhìn chiến lược: Gia nhập một dự án đầy tiềm năng dưới bảo trợ của Vingroup – tập đoàn hàng đầu Việt Nam, nơi mọi ý tưởng đều có thể trở thành hiện thực.

