Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 19, tòa Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Trợ giúp Giám đốc, Ban lãnh đạo điều hành Công ty.

- Thay mặt Giám đốc làm việc với các phòng ban và đối tác, quan hệ đối nội, đối ngoại theo chỉ thị của Giám Đốc.

- Tham mưu và đề xuất các giải pháp để xử lý hiệu quả các vấn đề trong và ngoài công ty.

- Tham mưu và trợ giúp Giám đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty và triển khai thực hiện các chiến lược của công ty.

- Thay mặt Giám đốc duy trì hoạt động, điều hành và theo dõi toàn bộ các mặt hoạt động của công ty với các phòng ban khi có chỉ thị.

- Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong việc hoạch định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, chính sách theo chức năng đã được Ban Giám đốc phân công.

- Thực hiện tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của công ty và các phòng ban -thông qua báo cáo của các bộ phận.

- Bố trí, sắp xếp và cập nhật lịch làm việc, lịch họp và lịch công tác của Ban Giám đốc.

- Soạn thảo các văn bản, công văn và các tài liệu khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

- Chuẩn bị các tài liệu cần thiết, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của Giám Đốc.

-T hực hiện các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 28 - 40 tuổi, ngoại hình sáng

- Tốt nghiệp Đại học trở lên tại các trường Kinh Tế Quốc Dân, Học Viện Ngoại Giao, Đại Học Ngoại Ngữ..

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành truyền thông quảng cáo OOH

- Kỹ năng/tính cách: Cẩn thận, chịu khó, trung thực, chủ động trong công việc, làm việc độc lập và làm việc liên phòng ban, giao tiếp tốt,

- Ngoại ngữ: Thành thạo Tiếng Anh, ưu tiên có thể sử dụng được cả Tiếng Trung trong công việc

Tại Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20 - 30 triệu VNĐ (Thỏa thuận theo năng lực)

-Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: BHXH, BHSK và chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Pháp luật.

-Nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước và hưởng 12 ngày phép năm.

- Cơ hội làm việc và phát triển trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

-Được đào tạo và phát triển kỹ năng làm việc cũng như kiến thức về mảng quảng cáo, truyền thông.

-Xây dựng và mở rộng mối quan hệ với các chuyên gia trong ngành.

-Tham gia các hoạt động giao lưu, du lịch trong nước và nước ngoài cùng toàn công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mặt Trời Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.