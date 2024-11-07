Tuyển Kế toán Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số 194 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lên đơn hàng
Làm công nợ, theo dõi công nợ khách hàng
Hạch toán chi phí vào phần mềm
Thu thập chứng từ thuế hàng tháng
Đối chiếu kho với thủ kho hàng tháng
Mua hàng và đối chiếu công nợ với NCC
Chấm công, làm bảng lương, đi ngân hàng…..
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm kế toán nội bộ 1 năm trở lên
Biết sử dụng phần mềm Misa
Nhanh nhẹn, thật thà, ham học hỏi
Tại Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH sau khi hoàn thành thử việc
Nghỉ chủ nhật và những ngày lễ theo chế độ nhà nước
Thưởng nếu chăm sóc khách hàng tốt, phát triển được doanh số bán hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
