Tuyển Kế toán Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam

Kế toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 194 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên đơn hàng
Làm công nợ, theo dõi công nợ khách hàng
Hạch toán chi phí vào phần mềm
Thu thập chứng từ thuế hàng tháng
Đối chiếu kho với thủ kho hàng tháng
Mua hàng và đối chiếu công nợ với NCC
Chấm công, làm bảng lương, đi ngân hàng…..

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kế toán nội bộ 1 năm trở lên
Biết sử dụng phần mềm Misa
Nhanh nhẹn, thật thà, ham học hỏi

Tại Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH sau khi hoàn thành thử việc
Nghỉ chủ nhật và những ngày lễ theo chế độ nhà nước
Thưởng nếu chăm sóc khách hàng tốt, phát triển được doanh số bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 194 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất