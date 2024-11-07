Tuyển Kế toán Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 194 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên đơn hàng

Làm công nợ, theo dõi công nợ khách hàng

Hạch toán chi phí vào phần mềm

Thu thập chứng từ thuế hàng tháng

Đối chiếu kho với thủ kho hàng tháng

Mua hàng và đối chiếu công nợ với NCC

Chấm công, làm bảng lương, đi ngân hàng…..

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kế toán nội bộ 1 năm trở lên

Biết sử dụng phần mềm Misa

Nhanh nhẹn, thật thà, ham học hỏi

Tại Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH sau khi hoàn thành thử việc

Nghỉ chủ nhật và những ngày lễ theo chế độ nhà nước

Thưởng nếu chăm sóc khách hàng tốt, phát triển được doanh số bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sơn Kato Việt Nam

