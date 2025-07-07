Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Jits Innovation Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6 Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kế toán nội bộ

Kiểm tra chứng từ, định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Quản lý và theo dõi công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng, thanh toán.

Theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ, tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

Tổng hợp số liệu kế toán, khai báo và lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng/quý.

Kê khai thuế TNCN, hỗ trợ quyết toán thuế, quản lý mã số thuế nhân viên và người phụ thuộc.

Làm việc với cơ quan thuế khi cần.

Quản lý xuất, nhập và lưu trữ hóa đơn giấy/điện tử.

Theo dõi chấm công, nghỉ phép qua phần mềm ERP.Tính lương chính xác theo cơ chế công ty.Lưu trữ hồ sơ lương an toàn, khoa học.

Thực hiện nghiệp vụ BHXH: tăng/giảm lao động, đối chiếu C12.

Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động.

Tham gia lập kế hoạch ngân sách, kiểm soát chi phí theo ngân sách được duyệt.

Kiểm tra chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lý/hợp lệ.

Kê khai chi phí, xuất hóa đơn VAT, khai báo thuế hàng tháng.

Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đúng quy định.

2. Hỗ trợ dự án

Tham gia tư vấn, soạn thảo hợp đồng, hỗ trợ ký kết NDA.

Theo dõi, kiểm soát công nợ dự án.

Xuất hóa đơn VAT cho các dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên nữ, đã tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Có chứng chỉ kế toán trưởng là một lợi thế.

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán tổng hợp.

Nắm vững nguyên tắc kế toán,Hiểu rõ các quy định về thuế GTGT, TNCN, TNDN, BHXH, và các luật có liên quan.

Kỹ năng Excel tốt.

Tiếng Anh đọc hiểu (chủ yếu đọc các hợp đồng và hóa đơn)

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tư duy logic và kỹ năng tổng hợp tốt.

Khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Jits Innovation Labs Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + thưởng KPIs

Thưởng cố định lương tháng 13, thưởng cuối năm.

Lương OT đầy đủ .

Trường hợp phải đi công tác: hỗ trợ chi phí công tác, hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại.

Định kỳ xét tăng lương 2 lần/năm hoặc đột xuất theo đánh giá.

Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Gói BHSK Bảo Việt cho nhân viên và người thân trong gia đình

12 ngày nghỉ phép/ năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước.

Đầy đủ chính sách hiếu hỷ, ốm đau, thai sản.

Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc.

Du lịch, team building, nghỉ mát trong/ngoài nước tối thiểu 1 lần/năm.

Happy Hour T6 hàng tuần, tổ chức sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, liên hoan công ty, CLB Bóng Đá,...

Thời gian làm việc linh động từ 8h đến 17h30 hoặc 9h đến 18h30 (Check in linh hoạt từ 8h-9h), làm việc từ thứ 2 – thứ 6, nghỉ T7 CN.

Môi trưởng làm việc trẻ, năng động, sáng tạo. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Jits Innovation Labs

