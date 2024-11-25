Tuyển Kế toán Công Ty TNHH TM Và DV May Mặc Sao Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

· Soạn hàng theo đơn yêu cầu. Nhập xuất hàng trên máy tính, lên đơn hàng hàng hóa theo quy định.

· Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày

· Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa theo định kỳ

· Chuẩn bị các hoá đơn liên quan đến vận chuyển hàng hóa

· Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành kế toán, tài chính là 1 lợi thế

- Có kinh nghiệm làm kế toán (nội bộ hoặc kho, hoặc tổng hợp) tối thiểu 06 tháng trở lên

- Tỉ mỉ, cẩn thận, đặt mục tiêu có thu nhập tốt (sẽ được tăng lương nếu làm việc chỉ chu chăm chỉ)

- Có ít nhất 01 năm tại vị trí tương đương, tuổi dưới 30

- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

Tại Công Ty TNHH TM Và DV May Mặc Sao Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng 9tr

-Thử việc 85% lương (1 tháng thử việc)

-Được hỗ trợ ăn trưa (có người nấu ăn cho nhân sự)

-Được đào tạo về sản phẩm, đào tạo về kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Và DV May Mặc Sao Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.