Tuyển Kế toán Công Ty TNHH TM Và DV May Mặc Sao Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Công Ty TNHH TM Và DV May Mặc Sao Việt
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công Ty TNHH TM Và DV May Mặc Sao Việt

Kế toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty TNHH TM Và DV May Mặc Sao Việt

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

· Soạn hàng theo đơn yêu cầu. Nhập xuất hàng trên máy tính, lên đơn hàng hàng hóa theo quy định.
· Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày
· Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa theo định kỳ
· Chuẩn bị các hoá đơn liên quan đến vận chuyển hàng hóa
· Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành kế toán, tài chính là 1 lợi thế
- Có kinh nghiệm làm kế toán (nội bộ hoặc kho, hoặc tổng hợp) tối thiểu 06 tháng trở lên
- Tỉ mỉ, cẩn thận, đặt mục tiêu có thu nhập tốt (sẽ được tăng lương nếu làm việc chỉ chu chăm chỉ)
- Có ít nhất 01 năm tại vị trí tương đương, tuổi dưới 30
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

Tại Công Ty TNHH TM Và DV May Mặc Sao Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng 9tr
-Thử việc 85% lương (1 tháng thử việc)
-Được hỗ trợ ăn trưa (có người nấu ăn cho nhân sự)
-Được đào tạo về sản phẩm, đào tạo về kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Và DV May Mặc Sao Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM Và DV May Mặc Sao Việt

Công Ty TNHH TM Và DV May Mặc Sao Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 481/18 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) , Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất