Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 25.BT7, Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Đường Foresa 9, Tổ dân phố 6, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Quản lý chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các chứng từ.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.

Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên. Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn. Do công ty hoạt động trong lĩnh vực bán hàng và xuất nhập khẩu, nên công việc sẽ liên quan đến các nghiệp vụ kế toán đặc thù của các lĩnh vực này.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa

Nắm vững các quy định về kế toán, thuế.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thoả thuận theo năng lực;

- Lương tháng 13, thưởng trên lợi nhuận cuối năm của Công ty;

- Xét tăng lương ít nhất 1 lần/năm

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN;

- Cơ hội du lịch, nghỉ mát hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ,...;

- Nghỉ chủ nhật; các ngày lễ tết được nghỉ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin