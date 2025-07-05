Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TERRA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Theo dõi và quản lý chứng từ thu chi, phân loại sắp xếp chứng từ theo ngày

Theo dõi, quản lý chứng từ, hạch toán trên phần mềm kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Kiểm tra, soát xét, ký duyệt hồ sơ giấy tờ, chứng từ mua bán, ủy nhiệm chi ngân hàng

Nộp tờ khai thuế, Lên BCTC đúng quy định

Tổng hợp và kiểm soát chi phí và phát sinh theo từng tháng, quý

Chấm công tính lương, tham gia kiểm kê hàng tháng

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống, quán café tổng hợp

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Có 2 – 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên từng làm trong nhà hàng, café, F&B hoặc mô hình có nhiều điểm bán.

Hiểu rõ quy trình hạch toán kế toán, thuế và đặc thù tài chính ngành dịch vụ ăn uống.

Thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên MISA), Excel, kỹ năng báo cáo tốt.

Cẩn thận, trung thực, chủ động, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt với các bộ phận vận hành.

Quyền Lợi

Lương thỏa thuận up to 17 triệu/tháng, tùy theo kinh nghiệm & năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Nghỉ lễ, Tết, thưởng cuối năm, thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

