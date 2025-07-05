Tuyển Business Analyst Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Business Analyst Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/07/2025
Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Fivestar, số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

• Là cầu nối giữa các phòng ban vận hành (bán hàng, kho, bếp trung tâm, quản lý cửa
hàng...) và đội ngũ phát triển phần mềm.
• Tiếp nhận, phân tích và làm rõ yêu cầu nghiệp vụ từ các bộ phận trong chuỗi F&B.
• Viết tài liệu mô tả yêu cầu nghiệp vụ (BRD), chức năng (FRD), flow xử lý nghiệp vụ (sơ
đồ BPMN), mockup UI đơn giản.
• Phối hợp với Dev, UI/UX để đảm bảo sản phẩm phù hợp với thực tế vận hành và dễ sử
dụng.
• Tham gia kiểm thử và nghiệm thu phần mềm trước khi triển khai tại văn phòng, chi
nhánh cửa hàng.
• Theo dõi, cập nhật các thay đổi yêu cầu trong suốt vòng đời dự án.
• Đề xuất cải tiến hệ thống hỗ trợ vận hành nhà hàng hiệu quả hơn (POS, quản lý đơn hàng,
kho, báo cáo...).

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có từ 2 - 3 năm kinh nghiệm làm Business Analyst trong các công ty phần mềm hoặc
F&B là một lợi thế lớn.
• Nắm vững quy trình nghiệp vụ cơ bản trong ngành F&B là một điểm cộng (gọi món, kho,
đơn hàng, CRM, FA...).
• Có tư duy hệ thống, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
• Thành thạo trong việc viết tài liệu nghiệp vụ, biểu đồ quy trình và mô tả chức năng.
• Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các công cụ như Jira, Figma, Excel.
• Tính cách: Nhiệt tình, năng động, cởi mở, thích ứng nhanh với môi trường năng động.

Tại Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương tháng 13.
• Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 và 2 Thứ 7 mỗi tháng (nghỉ các Chủ nhật và 2 Thứ 7
xen kẽ).
• Tham gia vào các dự án phát triển hệ thống cho chuỗi F&B đang mở rộng.
• Môi trường trẻ trung, cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến nghề nghiệp.
• Làm việc trực tiếp với các bộ phận vận hành, giúp hiểu sâu thực tế kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa G5 - Five Star Garden, Số 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

