Tuyển Business Analyst Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Fivestar, số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

• Là cầu nối giữa các phòng ban vận hành (bán hàng, kho, bếp trung tâm, quản lý cửa

hàng...) và đội ngũ phát triển phần mềm.

• Tiếp nhận, phân tích và làm rõ yêu cầu nghiệp vụ từ các bộ phận trong chuỗi F&B.

• Viết tài liệu mô tả yêu cầu nghiệp vụ (BRD), chức năng (FRD), flow xử lý nghiệp vụ (sơ

đồ BPMN), mockup UI đơn giản.

• Phối hợp với Dev, UI/UX để đảm bảo sản phẩm phù hợp với thực tế vận hành và dễ sử

dụng.

• Tham gia kiểm thử và nghiệm thu phần mềm trước khi triển khai tại văn phòng, chi

nhánh cửa hàng.

• Theo dõi, cập nhật các thay đổi yêu cầu trong suốt vòng đời dự án.

• Đề xuất cải tiến hệ thống hỗ trợ vận hành nhà hàng hiệu quả hơn (POS, quản lý đơn hàng,

kho, báo cáo...).

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có từ 2 - 3 năm kinh nghiệm làm Business Analyst trong các công ty phần mềm hoặc

F&B là một lợi thế lớn.

• Nắm vững quy trình nghiệp vụ cơ bản trong ngành F&B là một điểm cộng (gọi món, kho,

đơn hàng, CRM, FA...).

• Có tư duy hệ thống, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

• Thành thạo trong việc viết tài liệu nghiệp vụ, biểu đồ quy trình và mô tả chức năng.

• Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các công cụ như Jira, Figma, Excel.

• Tính cách: Nhiệt tình, năng động, cởi mở, thích ứng nhanh với môi trường năng động.

Tại Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương tháng 13.

• Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 và 2 Thứ 7 mỗi tháng (nghỉ các Chủ nhật và 2 Thứ 7

xen kẽ).

• Tham gia vào các dự án phát triển hệ thống cho chuỗi F&B đang mở rộng.

• Môi trường trẻ trung, cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến nghề nghiệp.

• Làm việc trực tiếp với các bộ phận vận hành, giúp hiểu sâu thực tế kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN

