Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG

Mức lương
25 - 32 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Discovery Complex – 302 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 25 - 32 Triệu

Lập kế hoạch và quản lý toàn bộ vòng đời dự án: từ lên kế hoạch, triển khai đến nghiệm thu, vận hành.
Quản trị rủi ro, chất lượng và tiến độ: nhận diện vấn đề, ngăn ngừa rủi ro, đảm bảo đúng timeline.
Tiếp nhận và phân tích yêu cầu: làm việc với các phòng ban & khách hàng để thu thập, biết sắp xếp ưu tiên tính năng.
Phân chia công việc và quản lý team: đánh giá năng lực, quản lý workload, phối hợp BA, Dev, QA, Tester.
Quản lý ngân sách và nguồn lực: theo dõi chi phí và hiệu suất sử dụng nhân lực.
Tổ chức các nghi thức Agile/Scrum: Daily Standup, Sprint Planning, Sprint Review.
Báo cáo với stakeholder: cập nhật tiến độ, đề xuất giải pháp, đề xuất cải tiến quy trình phát triển phần mềm.

Với Mức Lương 25 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu từ 3-5 năm kinh nghiệm về quản lý dự án phần mềm hoặc chuyển đổi số.
Hiểu biết vững chắc về Agile/Scrum, Waterfall, có kinh nghiệm quản lý backlog, sprin, release planning.
Thành thạo công cụ quản lý dự án: Lark Suite, Jira.
Am hiểu các nguyên tắc và phương pháp quản lý dự án theo chuẩn Agile/Scrum; có chứng chỉ Scrum Master (CSM/PSM) là một lợi thế.
Có kinh nghiệm trong việc phân tích yêu cầu, quản lý rủi ro và vận hành các dự án công nghệ.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt để làm việc hiệu quả với các stakeholder trong và ngoài tổ chức.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm, có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp.
Kỹ năng tổ chức, phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc.
Đã từng làm trong các dự án phần mềm lớn về Loyalty, E-commerce, ERP Kế Toán – Kho là một lợi thế.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 25-32 triệu/ tháng
Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng thứ 13. Chế độ sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản, bảo hiểm … theo quy định
Đồ ăn/ uống nhẹ tại văn phòng
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ/ khóa học nâng cao nghiệp vụ...môi trường thân thiện, năng động.
Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Discovery Complex – 302 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

