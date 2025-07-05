Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUÀ TẶNG HƯNG VIỆT PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUÀ TẶNG HƯNG VIỆT PHÁT
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/07/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUÀ TẶNG HƯNG VIỆT PHÁT

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUÀ TẶNG HƯNG VIỆT PHÁT

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 108/18

- 108/20

- 108/22 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Nhập và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm Misa: Thu, chi, mua vào, bán ra, sao kê ngân hàng, bảo hiểm, thuế,...
- Theo dõi, hạch toán và xử lý hồ sơ nhập khẩu, soát xét chứng từ, hỗ trợ gửi hồ sơ cho đơn vị thuê khai hải quan và khai báo thuế nhập khẩu
- Quản lý tiền vay, giao dịch ngân hàng, lập hồ sơ vay vốn, theo dõi lãi vay, hạn mức tín dụng, ủy nhiệm chi..., quản lý dòng tiền, đối chiếu và làm hồ sơ thanh toán công nợ với nhà cung cấp, trong và ngoài nước.
- Thực hiện tính lương, bảo hiểm xã hội (báotăng, giảm, chế độ thai sản,..), thuế TNCN hàng tháng cho toàn bộ nhân viên, xử lý hồ sơ hoàn thuế TNCN.
- Theo dõi, phân bổ CCDC, khấu hao tài sản cố định.
- Theo dõi công nợ nội bộ, thu – chi tạm ứng
- Lập báo cáo nội bộ về số liệu kế toán, số liệu phát sinh trong kỳ
- Lập các sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN định kỳ theo quy định.
- Soạn công văn, thư tra soát với cơ quan thuế, BHXH, ngân hàng,... khi cần.
- Đối chiếu và xử lý số liệu kế toán
- Lưu trữ, bảo quản các chứng từ, giấy tờ liên quan đến thuế

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành tương đương
- Kinh nghiệm: Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên
- Phẩm chất: Trung thực,nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực
- Sử dụng máy tính thành thạo, đặc biệt Excel, (ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa)
- Chịu áp lực công việc tốt, tỉ mỉ, cẩn thận
- Làm Việc tại 108/18 - 108/20 - 108/22 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình lân cận các khu vực Quận 12, Hóc Môn, Gò Vấp

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUÀ TẶNG HƯNG VIỆT PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15 - 18 triệu (thoả thuận theo năng lực)
- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty , Thưởng lễ tết, BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, team building...
- Chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định công ty.
- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUÀ TẶNG HƯNG VIỆT PHÁT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUÀ TẶNG HƯNG VIỆT PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUÀ TẶNG HƯNG VIỆT PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 108/18 - 108/20 - 108/22 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

