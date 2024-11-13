Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 6/1B2

- 6/1B3 tân Hóa, Phường 1, Quận 11, TP.HCM, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Xử lý các chứng từ giao hàng: kiểm tra, in phiếu giao hàng, phiếu xuất hàng, hóa đơn...
- Thực hiện ghi chép, theo dõi, lưu trữ quản lý lượng chứng từ"
- Đối chiếu, cập nhật, xử lý và theo dõi sổ kho trên phần mềm và thực tế.
- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định:
- Thực hiện công tác báo cáo: xuất - nhập - tồn theo phiếu giao hàng hằng ngày....
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn tối thiểu Cao đẳng Chuyên ngành Kế toán
- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí tương đươngh
- Có kỹ năng làm việc nhóm
- Sử dụng thành thạo tinh học văn phòng.
- Cẩn thận, làm việc có khoa học, logic

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: 10-12 triệu
+ Thời gian làm việc: từ thứ hai đến hết sáng thứ 7 (nghỉ chiều T7 và CN hằng tuần)
+ Chế độ đã ngộ tốt, đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, cơm trưa....
+ Thưởng Lễ Tết định kỳ, ngày Thành Lập Công ty ; thưởng Quý, thưởng cuối năm hấp dẫn.
+ Du lịch trong/ ngoài nước định kỳ 2 năm/lần.
+ Đánh giá năng lực và xét nâng lương định kỳ hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 6/1B2-6/1B3 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

