Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Khu liền kề Chung cư Học viện Bộ Quốc phòng, Đ. Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, HN, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Căn cứ vào xuất - nhập phát sinh thực tế tại kho, kiểm tra - đối chiếu - cập nhật số liệu, hạch toán theo yêu cầu Quản lý
Phối hợp cùng với bộ phận Kho kiểm kê hàng hóa cuối ngày/theo định kỳ; cung cấp số liệu hàng tồn kho chuẩn xác, đảm bảo không sai lệch giữa thực tế và sổ sách
Theo dõi tình trạng hàng hóa hư hỏng, lỗi; đề xuất xử lý kịp thời
Cập nhật; theo dõi; hạch toán và đối chiếu thông tin các đơn hàng cùng bộ phận Kho Vận
Kiểm soát hàng ngày trạng thái giao hàng tất cả các đơn hàng phát sinh; đối soát Cod với đơn vị vận chuyển; xử lý tồn đọng các đơn đã đối soát nhưng tiền chưa được trả
Nhận, lưu trữ và bảo mật tất cả các tệp dữ liệu đơn hàng
Kiểm soát và hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo yêu cầu của cấp trên
Ứng viên nắm bắt & xử lý công việc tốt sẽ được đào tạo lên Kế toán tổng hợp

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, onboard được hướng dẫn, đào tạo chuyên môn
Chăm chỉ, cẩn thận, nắm vững nghiệp vụ kế toán cơ bản, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Thành thạo kỹ năng Words, Excel (ưu tiên ứng viên thông thạo Excel nâng cao)
Kỹ năng tổng hợp, phân tích và lập báo cáo
Kỹ năng quản lý hồ sơ, tổ chức sắp xếp và lưu giữ
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng hấp dẫn:
Thu nhập: 6.000.000 - 9.000.000đ + Phụ cấp
Lương tháng tháng 13, thưởng lễ, thưởng Tết
Review lương 6 tháng/lần, có cơ hội Cổ phần công ty cho leader các dự án thành công.
2. Phúc lợi tối đa:
Sức khỏe: Hưởng BHYT, BHXH theo quy định; Nghỉ phép: 12 ngày/năm.
Phụ cấp Ăn trưa đối với toàn bộ CBNV, happy hour hoa quả hàng ngày.
Không gian làm việc cá nhân hóa, rộng rãi, sạch sẽ với đầy đủ tiện nghi.
Được sử dụng nền tảng làm việc chuyên biệt, hệ thống giao nhận task và đo lường kết quả rõ ràng, minh bạch.
3. Sự nghiệp thăng tiến:
Được đào tạo theo lộ trình training-on-job chuyên sâu và bài bản.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, không giới hạn số lượng.
Được đề xuất và thử sức với các ý tưởng kinh doanh mới, sử dụng hệ sinh thái và nguồn lực sẵn có của công ty để thực hiện hóa giấc mơ khởi nghiệp.
4. Môi trường làm việc lý tưởng:
Làm việc trực tiếp với lãnh đạo có tâm, có tầm và có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên thị trường.
Có cơ hội gặp gỡ và kết nối với các mối quan hệ cực kỳ chất lượng trong lĩnh vực.
Được ghi nhận đóng góp và phát huy điểm mạnh, được chỉ ra và cải thiện khuyết điểm.
Môi trường giàu động lực, khuyến khích học tập liên tục và nâng cấp bản thân mỗi ngày.
5. Thời gian làm việc:
Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 - 17h30, nghỉ trưa: 11h50 - 13h20
Hai Thứ 7 cách tuần: 8h00 - 17h30
6. Văn hóa doanh nghiệp:
Học & Hành trọn đời
Luôn Kaizen & Sáng tạo
Cam kết, chủ động (Kỷ luật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 1, Khu liền kề Học viện Quốc Phòng đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

