Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS ĐÔNG Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 28 Lô D, Đường Số 6, Khu dân cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Kế toán trưởng

- Quản lý toàn bộ hoạt động và nhân sự của phòng Kế toán

- Xây dựng quy trình, quy định, kết hợp xây dựng phần mềm kế toán

- Quản lý dữ liệu kế toán

- Theo dõi và thu hồi công nợ, đưa ra các phương án thu hồi công nợ hiệu quả

- Lập báo cáo, Quyết toán thuế, kiểm toán…theo quy định của pháp luật

- Cập nhật và tư vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính…

- Đưa ra các phương án tối ưu hóa chi phí cho Công ty

- Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị

- Các công việc khác theo sự sắp xếp của Ban Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán, có chứng chỉ Kế toán trưởng.

- Trình độ chuyên môn: Nắm vững kiến thức về kế toán, tài chính, thuế và các văn bản liên quan áp dụng vào thực tế phù hợp, linh động, hiệu quả.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng trong ngành logistics, ưu tiên có kinh nghiệm cả mảng Vận tải nội địa và Vận tải quốc tế.

- Kỹ năng:

Kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc đôc lập và theo nhóm, kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

- Phẩm chất: Có phẩm chất đạo đức nghể nghiệp, trung thực, liêm khiết.

- Tố chất: Tư duy tốt về luật liên quan đến kế toán, chủ động, quyết đoán, chịu được áp lực cao.

- Ưu tiên: Nữ đã có gia đình trên 35 tuổi, nhà gần Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cố định thỏa thuận phù hợp năng lực

- Lương hiệu quả theo chính sách công ty

- Thưởng đa dạng: Các dịp Lễ Tết, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm, thâm niên…

- Khám sức khỏe định kỳ, team building…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS ĐÔNG Á

