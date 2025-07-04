Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N01T3, Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển hệ thống bán sỉ của La Pomme.

Mở rộng thị phần, tìm kiếm và phát triển hệ thống đại lý, nhà phân phối mới.

Theo dõi sát sao tình hình kinh doanh của từng đại lý, đề xuất chính sách giá, chương trình bán hàng phù hợp.

Phối hợp với marketing, kho vận, sản xuất để đảm bảo hàng hóa, hình ảnh và dịch vụ ổn định cho kênh sỉ.

Phân tích thị trường, đối thủ và báo cáo kết quả định kỳ cho Ban giám đốc.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để phát triển sản phẩm mới,cải tiến sản phẩm hiện có;

Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh, từ đó Xây dựng, đề xuất chiến lược, chiến thuật Kinh doanh tổng thể phù hợp với Chiến lược MKT của công ty

Xây dựng các chương trình khuyến mãi theo tháng, theo quý và end of season

Theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp trong từng thời điểm.

Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh khu vực: tuyển dụng, đào tạo, giám sát và tạo động lực cho đội ngũ.

Đánh giá hiệu suất, hiệu quả và đưa ra phản hồi, đề xuất các biện pháp cải thiện năng lực;

Thực hiện các báo cáo công việc theo yêu cầu từ Ban Giám đốc.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý bán sỉ, ưu tiên trong ngành thời trang trẻ em, FMCG hoặc ngành hàng tiêu dùng cao cấp.

Có kiến thức sâu về ngành thời trang;

Có network trong giới đại lý bán lẻ, showroom, hệ thống phân phối là một lợi thế lớn.

Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm, phân tích số liệu và đàm phán tốt.

Khả năng phân tích và tư duy chiến lược, chủ động, chịu áp lực cao và có khát khao phát triển nghề nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp và thương thảo xuất sắc; Giải quyết vấn đề nhanh, nhạy bén, linh hoạt;

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng từ 20-30 triệu (hoặc cao hơn theo năng lực) + thưởng theo doanh số.

Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, thương hiệu uy tín – sản phẩm chất lượng cao.

Được chủ động vùng hoạt động, mở rộng thị trường và xây dựng đội nhóm.

BHXH, thưởng lễ Tết, du lịch công ty, và các quyền lợi đầy đủ theo quy định.

Bảo hiểm sức khỏe 24/7, thưởng cuối năm và các chế độ phúc lợi khác của Công ty.

