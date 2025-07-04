Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NAM CHINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NAM CHINH
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 9, 36 Bùi Thị Xuân, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
1.Hạch toán kế toán
2. Quản lý chi phí và giá thành
3. Quản lý công nợ, dòng tiền
4. Công việc khác:
Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của trưởng phòng.
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Kế toán trong lĩnh vực Nông Sản
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
Tuổi: 28-32 tuổi
Kinh nghiệm:
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo, hoàn hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
Kỹ năng:
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
Giao tiếp và làm việc nhóm
Am hiểm và thường xuyên cập nhật các quy định liên quan đến Kế toán, Thuế;
Chịu được áp lực công việc cao
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
Tuổi: 28-32 tuổi
Kinh nghiệm:
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo, hoàn hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
Kỹ năng:
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
Giao tiếp và làm việc nhóm
Am hiểm và thường xuyên cập nhật các quy định liên quan đến Kế toán, Thuế;
Chịu được áp lực công việc cao
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NAM CHINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: Theo quy định Luật lao động
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến
Phúc lợi:
Phụ cấp khác :Tiền cơm trưa
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến
Phúc lợi:
Phụ cấp khác :Tiền cơm trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NAM CHINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI