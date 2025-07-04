Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NAM CHINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 9, 36 Bùi Thị Xuân, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

1.Hạch toán kế toán

2. Quản lý chi phí và giá thành

3. Quản lý công nợ, dòng tiền

4. Công việc khác:

Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm Kế toán trong lĩnh vực Nông Sản

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.

Tuổi: 28-32 tuổi

Kinh nghiệm:

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo, hoàn hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

Kỹ năng:

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Giao tiếp và làm việc nhóm

Am hiểm và thường xuyên cập nhật các quy định liên quan đến Kế toán, Thuế;

Chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NAM CHINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: Theo quy định Luật lao động

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến

Phúc lợi:

Phụ cấp khác :Tiền cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN NAM CHINH

