Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

-Tổng hợp và rà soát toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong tháng (doanh thu, chi phí, công nợ, tài sản…).

-Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán.

-Kiểm soát báo cáo thuế GTGT,TNCN,nhà thầu hàng tháng

-Tính toán lương CBNV hàng tháng

-Chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm đúng hạn và đúng chuẩn mực kế toán.

-Tổ chức lưu trữ, bảo mật dữ liệu kế toán.

-Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán…

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

- Độ tuổi: 35 – 45 tuổi (ưu tiên người có kinh nghiệm thực chiến)

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, trong đó tối thiểu 3 năm giữ vị trí kế toán trưởng

-Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán (ưu tiên biết Effect).

-Am hiểu luật thuế, chuẩn mực kế toán

- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động sau khi qua thời gian thử việc.

Các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (nghỉ mát, lương thưởng, sinh nhật, nghỉ lễ Tết,...).

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO

