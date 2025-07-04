Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN T&T VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN T&T VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN T&T VIỆT NAM

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa ROMA Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1. Xây dựng, hoạch định chiến lược Marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu công ty: Truyền thông, Thương hiệu (B2B)
2. Nghiên cứu thị trường về xu hướng thương hiệu và thương xuyên nắm bắt tình hình truyền thông.
3. Phối hợp với các phòng ban triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ.
4. Lên ý tưởng và triển khai kế hoạch truyền thông online và offline.
5. Quản trị, vận hành phát triển và tối ưu hóa hệ thống trang web, tên miền, đảm bảo đầy đủ nội dung và hình thức của website.
6. Tham mưu cho BGĐ trong việc điều hành và quản lý mọi hoạt động marketing và xây dựng thương hiệu theo cách hiệu quả.
7. Xây dựng danh sách khách hàng mục tiêu, tìm giải pháp tiếp cận. Giới thiệu dịch vụ.
8. Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng.
9. Quản lý và Đào tạo nhân viên phòng ban đạt hiệu quả công việc
10.Báo cáo định kỳ theo quy định & yêu cầu của Ban giám đốc
CÔNG VIỆC KHÁC :Theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nam/nữ: Ưu tiên biết lái xe ô tô ( công ty cấp xe)
Năm sinh: 1986 - 1992
Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm vị trí tương đương.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt. Chịu được áp lực công việc.
Có kỹ năng quản lý và điều hành. Tư duy rõ ràng, hiện đại.
Tinh thần làm việc quyết liệt.
Sử dụng thành thạo các kỹ năng máy tính.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN T&T VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 20M-22M/ Tháng + Thưởng % doanh thu
Thử việc 1-2 tháng 85% lương
Chế độ bảo hiểm đầy đủ sau tháng thử việc
Được thưởng lương tháng 13. ( Tùy theo tình hình kinh Doanh cty)
Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (điện thoại, máy tính). Phụ cấp tiền điện thoại 100k/ tháng
Cấp vé xe tháng gửi xe tại tòa nhà
Cấp xe ô tô nếu đi công tác, ngoại giao
Cấp đồng phục, thẻ đeo
Chỗ ăn riêng, tủ lạnh, lò vi sóng...
Lộ trình thăng tiến đầy đủ
Hưởng chế độ phép năm.
Xét khen thưởng thành tích cuối năm.
Thưởng đột xuất nếu có thành tích tốt…
Được tham gia chương trình GWP(Great Work Place) inside, Outside, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN T&T VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, nghách 178/27 Đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

